باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز این روزها به یکی از کانونهای تولید محصولات گلخانهای با فناوریهای نوین تبدیل شده است.در گلخانههای این منطقه، انواع توتفرنگی، خیار، گوجهفرنگی، سبزیجات برگی و حتی میوههای استوایی به روش هیدروپونیک کشت میشوند؛ روشی که بدون استفاده از خاک و با محلولهای مغذی، رشد گیاهان را تسهیل و مصرف آب را به حداقل میرساند.
گلخانهداران میگویند بهرهگیری از سیستمهای هوشمند آبیاری و کنترل دما، کیفیت محصولات را افزایش داده اما هزینههای بالا و محدودیت در تأمین منابع آب همچنان از چالشهای اصلی آنان است.
به گفته آنان، حمایت دولت در زمینه تأمین تسهیلات مالی، تجهیزات نوین و زیرساختهای آبی، میتواند زمینهساز توسعه بیشتر این صنعت و حرکت بهسوی کشاورزی پایدار و هوشمند در کشور شود.