مدیرعامل لجستیک راه‌آهن روسیه گفت: برنامه‌ریزی شده تا پایان سال ۲۰۲۵، ۴ قطار از روسیه به ترمینال بندر خشک ریلی تهران ارسال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - «اولِگ پولی‌یِف» مدیرعامل لجستیک راه‌آهن روسیه در مراسم ورود نخستین قطار ترانزیتی روسیه از طریق راه‌آهن ترکمنستان مرز اینچه‌برون به بندر خشک ریلی تهران گفت: امروز جشن یک پیروزی مشترک میان ایران و روسیه را می‌گیریم. من مایلم نگاهی به تاریخ این مسیر داشته باشم؛ مسیری که توسعه آن از سال ۲۰۲۲ آغاز شد، زمانی که نیاز به ایجاد یک مسیر جایگزین و آلترناتیو برای کارفرمایان و مشتریان خود احساس کردیم.

وی افزود: لجستیک نه تنها وابسته به عوامل اقتصادی، بلکه به جنبه‌های سیاسی نیز حساسیت دارد. به یاد دارم نخستین قطار در فصل پاییز سال ۲۰۰۲ از مسکو به بندرعباس حرکت کرد تا این همکاری آغاز شود. از آن زمان جلسات متعددی با معاون بازرگانی و بهره‌برداری از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار کردیم.

پولی‌یِف ادامه داد: آن قطار نخست در مدت زمان طولانی به مقصد رسید و هزینه حمل آن بسیار بالا بود، اما امروز به واسطه تلاش‌های مشترک همه شرکت‌ها و رانندگان در این مسیر، از جمله همکاری مؤثر راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان زمان ترانزیت به حدود ۱۵ روز کاهش یافته است؛ یعنی تقریباً دو برابر مدت زمان پیشین.

وی بیان کرد: امروز نخستین قطار روسیه در ترمینال آپرین مورد استقبال قرار گرفت و من باور دارم این اتفاق نقطه آغاز مسیری جدید در همکاری‌های دو کشور است.

مدیرعامل لجستیک راه‌آهن روسیه افزود: امروز این موقعیت استراتژیک این پایانه یک چهارراه بین مسیرهای شرق به غرب و شمال به جنوب است. همچنین بندر خشک ریلی تهران جایگزین مناسب برای مسیرهای دریایی و به‌ویژه مسیر دریایی شمال محسوب می‌شود.

پولی‌یِف در پایان تأکید کرد: پایانه آپرین آینده‌ای بسیار روشن دارد و شرکت‌های متعددی از روسیه در توسعه این مسیر ذینفع هستند. برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی، ۴ قطار از روسیه به ترمینال آپرین ارسال شود.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
حرکت منظم قطار میان ایران و روسیه آغاز شد + فیلم
هدف‌گذاری برای ورود روزانه یک قطار به بندر آپرین تا پایان سال
اولین قطار باری روسیه وارد بندر خشک تهران شد+ فیلم
توافق ایران و روسیه برای افزایش حمل‌ونقل ترکیبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
آخرین اخبار
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اسراف در تخصیص زمین ممنوع + فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان