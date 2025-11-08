باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - «اولِگ پولییِف» مدیرعامل لجستیک راهآهن روسیه در مراسم ورود نخستین قطار ترانزیتی روسیه از طریق راهآهن ترکمنستان مرز اینچهبرون به بندر خشک ریلی تهران گفت: امروز جشن یک پیروزی مشترک میان ایران و روسیه را میگیریم. من مایلم نگاهی به تاریخ این مسیر داشته باشم؛ مسیری که توسعه آن از سال ۲۰۲۲ آغاز شد، زمانی که نیاز به ایجاد یک مسیر جایگزین و آلترناتیو برای کارفرمایان و مشتریان خود احساس کردیم.
وی افزود: لجستیک نه تنها وابسته به عوامل اقتصادی، بلکه به جنبههای سیاسی نیز حساسیت دارد. به یاد دارم نخستین قطار در فصل پاییز سال ۲۰۰۲ از مسکو به بندرعباس حرکت کرد تا این همکاری آغاز شود. از آن زمان جلسات متعددی با معاون بازرگانی و بهرهبرداری از راهآهن جمهوری اسلامی ایران برگزار کردیم.
پولییِف ادامه داد: آن قطار نخست در مدت زمان طولانی به مقصد رسید و هزینه حمل آن بسیار بالا بود، اما امروز به واسطه تلاشهای مشترک همه شرکتها و رانندگان در این مسیر، از جمله همکاری مؤثر راهآهن جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان زمان ترانزیت به حدود ۱۵ روز کاهش یافته است؛ یعنی تقریباً دو برابر مدت زمان پیشین.
وی بیان کرد: امروز نخستین قطار روسیه در ترمینال آپرین مورد استقبال قرار گرفت و من باور دارم این اتفاق نقطه آغاز مسیری جدید در همکاریهای دو کشور است.
مدیرعامل لجستیک راهآهن روسیه افزود: امروز این موقعیت استراتژیک این پایانه یک چهارراه بین مسیرهای شرق به غرب و شمال به جنوب است. همچنین بندر خشک ریلی تهران جایگزین مناسب برای مسیرهای دریایی و بهویژه مسیر دریایی شمال محسوب میشود.
پولییِف در پایان تأکید کرد: پایانه آپرین آیندهای بسیار روشن دارد و شرکتهای متعددی از روسیه در توسعه این مسیر ذینفع هستند. برنامهریزی کردهایم تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی، ۴ قطار از روسیه به ترمینال آپرین ارسال شود.