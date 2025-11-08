ستاد کل نیرو‌های مسلح با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پیگیری‌های موثر این سازمان در خصوص رفع مشکل صدور کارت پایان خدمت مشمولان وظیفه در وزارت آموزش و پرورش تقدیر و تشکر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پیگیری‌های سازمان بازرسی مشکل صدور کارت پایان خدمت مشمولان وظیفه در وزارت آموزش و پرورش رفع شد.

 در همین راستا سرتیپ پاسدار احمد عبداله‌زاده رئیس بازرسی و ایمنی ستاد کل نیرو‌های مسلح با ارسال نامه‌ای خطاب به دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تلاش مجدانه و پیگیری‌های موثر بازرس کل امور نظامی، امنیتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی این سازمان در خصوص رفع مشکل صدور کارت پایان خدمت مشمولان وظیفه که علی‌رغم سپری کردن دوران خدمت مقدس سربازی در وزارت آموزش و پرورش موفق به اخذ کارت پایان خدمت نشده بودند، تقدیر و تشکر کرد.

برچسب ها: سازمان بازرسی کل کشور ، کارت پایان خدمت ، مشمولان وظیفه
