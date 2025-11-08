باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر پیام سعادت بیمارستان آیت‌الله روحانی (ره) بابل از آغاز عملیات ساخت دو بخش تخصصی قلب اطفال و مراقبت‌های ویژه جراحی مغز و اعصاب (ICU NS) در این مرکز درمانی خبر داد و گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارائه خدمات پیشرفته به کودکان و بیماران جراحی مغز و اعصاب، تفاهم‌نامه احداث این دو بخش با مشارکت خیر گران‌قدر، دکتر کوکب حجازیان، به امضا رسید.

او افزود: این پروژه ارزشمند و خداپسندانه با زیربنای ۴۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان احداث می‌شود و هر یک از بخش‌های یادشده دارای ۷ تخت بستری خواهند بود تا بیماران در شرایطی مطلوب‌تر خدمات درمانی دریافت کنند.

دکتر سعادت با اشاره به نقش خیران سلامت در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان، گفت: تلاش خیران نیک‌اندیش، همچون سرکار خانم دکتر حجازیان، نه‌تنها گره‌گشای نیاز‌های درمانی جامعه است، بلکه یاد و نام نیک آنان و عزیزانشان را برای همیشه ماندگار می‌سازد.

او افزود:این طرح با پیگیری دکتر سیدابراهیم حجازیان، جراح مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بابل و با همکاری بنیاد نیکوکاری سلامت شهرستان بابل آغاز شده است. هدف از اجرای این پروژه، ایجاد ظرفیت‌های نوین در درمان بیماران قلبی اطفال و نوزادان و ارتقای خدمات تخصصی جراحی مغز و اعصاب در شمال کشور است.

دکتر سعادت در پایان گفت: امید است با همراهی خیران نیکوکار و حمایت دانشگاه علوم پزشکی بابل، شاهد گسترش هرچه بیشتر خدمات درمانی پیشرفته در بیمارستان آیت‌الله روحانی (ره) و نجات جان بیماران بیشتری باشیم.

منبع:علوم پزشکی بابل