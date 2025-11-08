فرمانده انتظامی گلوگاه از کشف ۲ موتور سنگین قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ احمد خشور فرمانده انتظامی گلوگاه گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری موتور سنگین قاچاق توسط افردی در شهرستان گلوگاه، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: در این راستا ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه جانبه متهمان را شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی در بازرسی از محل فعالیت آنها دو موتورسنگین قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه ارزش موتورسیکلت‌های کشف شده را بنا به اظهارات کارشناسان مربوطه بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: موتورسنگین‌های قاچاق کشف شده به سازمان اموال تملیکی تحویل و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ خشور با اشاره به این که مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت کشور است، از مردم خواست: برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان جامعه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کرده و هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.

برچسب ها: قاچاق کالا و ارز ، موتورسنگین
خبرهای مرتبط
کشف موتور سنگین‌های ۴۰ میلیاردی قاچاق در سوادکوه
ترمز موتور سیکلت قاچاق کشیده شد
جریمه، تاوان نگهداری موتورسیکلت قاچاق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استاد اسحاقی، یادگار نغمه‌های ماندگار موسیقی مازندران
۸۵ درصد از مزارع کشت مجدد برنج در بابل برداشت شد
هشدار افزایش دما و خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران
شروع طوفانی گلفام و صدرنشینی شوکاشور در لیگ یک والیبال کشور + فیلم
تساوی وارش نوشهر در روز پراشتباه داوری + فیلم
کنترل ناوگان عمومی در محور‌های مازندران ادامه دارد
آغاز برداشت سویا در گلوگاه همزمان با اعلام قیمت تضمینی دولت
قضاوت داور بابلسری در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز متوقف شد
آخرین اخبار
کنترل ناوگان عمومی در محور‌های مازندران ادامه دارد
استاد اسحاقی، یادگار نغمه‌های ماندگار موسیقی مازندران
شروع طوفانی گلفام و صدرنشینی شوکاشور در لیگ یک والیبال کشور + فیلم
تساوی وارش نوشهر در روز پراشتباه داوری + فیلم
فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز متوقف شد
قضاوت داور بابلسری در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
۸۵ درصد از مزارع کشت مجدد برنج در بابل برداشت شد
آغاز برداشت سویا در گلوگاه همزمان با اعلام قیمت تضمینی دولت
هشدار افزایش دما و خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران
کشف موتور سنگین‌های میلیاردی قاچاق در گلوگاه