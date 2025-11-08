فرمانده انتظامی گلوگاه از کشف ۲ موتور سنگین قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ احمد خشور فرمانده انتظامی گلوگاه گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری موتور سنگین قاچاق توسط افردی در شهرستان گلوگاه، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: در این راستا ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه جانبه متهمان را شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی در بازرسی از محل فعالیت آنها دو موتورسنگین قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه ارزش موتورسیکلت‌های کشف شده را بنا به اظهارات کارشناسان مربوطه بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: موتورسنگین‌های قاچاق کشف شده به سازمان اموال تملیکی تحویل و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ خشور با اشاره به این که مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت کشور است، از مردم خواست: برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان جامعه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کرده و هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.