سخنگوی شرکت پالایش و پخش وفراورده های نفتی گفت: گاز سوز کردن خودروهای عمومی از سال ۱۳۹۹ شروع شده و همچنان می توانند بدون محدودیت سن وسال ساخت ثبت نام کنند

سید محمد مهدی سیدی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در خبر ۱۴ اظهار داشت: طرح گازسوز کردن رایگان خودروهای شخصی بر اساس قانون برنامه هفتم، در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بوده و اجرای آن، بر اساس بند «ب» ماده ۴۶ و حسب مصوبه شورای اقتصاد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی را موظف کرده است که خودروهای مدل سال ۱۳۹۴ به بالا را به صورت رایگان گازسوز کند.
وی ادامه داد: این طرح بهمنظور افزایش سهم سوخت پاک CNG در سبد سوخت خودروها، در دستور کار مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران قرار گرفته است.
او بیان کرد: این طرح کاملاً رایگان است و متقاضیان بابت تجهیزات، از جمله مخازن و نصب، هیچگونه هزینهای پرداخت نمیکنند. همچنین، مالکان خودروهای عمومی (تاکسی، وانتبار و تاکسی اینترنتی) میتوانند همچون گذشته نسبت به ثبت درخواست تبدیل خود اقدام کنند.
سیدی افزود: مالکان خودروهای عمومی و خودروهای شخصی (مدل ۱۳۹۴ و بالاتر) میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام از روز یکشنبه، ۱۸ آبان، با مراجعه به پایگاه اینترنتی
http://gcr.niopdc.ir درخواست خود را ثبت کنند.