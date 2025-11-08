سخنگوی شرکت پالایش و پخش وفراورده های نفتی گفت: گاز سوز کردن خودروهای عمومی از سال ۱۳۹۹ شروع شده و همچنان می توانند بدون محدودیت سن وسال ساخت ثبت نام کنند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید محمد مهدی سیدی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در خبر ۱۴ اظهار داشت: طرح گازسوز کردن رایگان خودروهای شخصی بر اساس قانون برنامه هفتم، در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بوده و اجرای آن، بر اساس بند «ب» ماده ۴۶ و حسب مصوبه شورای اقتصاد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را موظف کرده است که خودروهای مدل سال ۱۳۹۴ به بالا را به صورت رایگان گازسوز کند.

وی ادامه داد: این طرح به‌منظور افزایش سهم سوخت پاک CNG در سبد سوخت خودروها، در دستور کار مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار گرفته است.

او بیان کرد: این طرح کاملاً رایگان است و متقاضیان بابت تجهیزات، از جمله مخازن و نصب، هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. همچنین، مالکان خودروهای عمومی (تاکسی، وانت‌بار و تاکسی اینترنتی) می‌توانند همچون گذشته نسبت به ثبت درخواست تبدیل خود اقدام کنند.