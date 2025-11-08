سخنگوی شرکت پالایش و پخش وفراورده های نفتی گفت: گاز سوز کردن خودروهای عمومی از سال ۱۳۹۹ شروع شده و همچنان می توانند بدون محدودیت سن وسال ساخت ثبت نام کنند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید محمد مهدی سیدی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در خبر ۱۴ اظهار داشت: طرح گازسوز کردن رایگان خودروهای شخصی بر اساس قانون برنامه هفتم، در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بوده و اجرای آن، بر اساس بند «ب» ماده ۴۶ و حسب مصوبه شورای اقتصاد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را موظف کرده است که خودروهای مدل سال ۱۳۹۴ به بالا را به صورت رایگان گازسوز کند.

وی ادامه داد: این طرح به‌منظور افزایش سهم سوخت پاک CNG در سبد سوخت خودروها، در دستور کار مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار گرفته است.

او بیان کرد: این طرح کاملاً رایگان است و متقاضیان بابت تجهیزات، از جمله مخازن و نصب، هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. همچنین، مالکان خودروهای عمومی (تاکسی، وانت‌بار و تاکسی اینترنتی) می‌توانند همچون گذشته نسبت به ثبت درخواست تبدیل خود اقدام کنند.

سیدی افزود: مالکان خودروهای عمومی و خودروهای شخصی (مدل ۱۳۹۴ و بالاتر) می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام از روز یکشنبه، ۱۸ آبان، با مراجعه به پایگاه اینترنتی http://gcr.niopdc.ir درخواست خود را ثبت کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شرکت ملی پالایش ، خودرو
خبرهای مرتبط
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
آغاز گازسوز کردن رایگان خودرو‌های شخصی
هدایت نقدینگی به سمت تولید با مالیات بر سفته‌بازی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
آخرین اخبار
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اصراف در تخصیص زمین ممنوع+ فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان