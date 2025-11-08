باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که کار بر روی دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور برای تهیه پیشنهادهایی جهت آزمایش هستهای احتمالی در حال انجام است و نتایج آن اعلام خواهد شد.
لاوروف گفت: «در مورد دستور رئیس جمهور در جلسه شورای امنیت باید گفت که این دستور برای اجرا پذیرفته شده و در حال بررسی است. نتایج به اطلاع عموم خواهد رسید.»
ولادیمیر پوتین هفته گذشته به مقامات ارشد خود دستور داد تا پیشنهاداتی را در مورد آزمایشهای احتمالی سلاحهای هستهای تهیه کنند. این دستور در پاسخ به اعلام غافلگیرکننده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر از سرگیری آزمایشهای هستهای آمریکا صادر شد.
روابط روسیه و آمریکا در چند هفته گذشته رو به وخامت گذاشته است. ترامپ، ناامید از پایان دادن به جنگ اوکراین، نشست برنامهریزی شده با پوتین را لغو کرده و برای اولین بار از زمان بازگشت به کاخ سفید، تحریمهایی را علیه روسیه اعمال کرده است.
در همین حال، آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه به ولادیمیر پوتین گفته است که مسکو باید فوراً مقدمات آزمایشهای هستهای تمامعیار را فراهم کند.
آخرین آزمایش هستهای آمریکا در سال ۱۹۹۲ انجام شد و بعد از آن «جورج بوش» رئیسجمهور اسبق این کشور با پایان جنگ سرد دستور توقف اجرای آزمایشها را صادر کرد.
شایان ذکر است که روسیه پس از فروپاشی شوروی هرگز آزمایش هستهای انجام نداده است. اتحاد جماهیر شوروی آخرین بار در سال ۱۹۹۰ و چین در سال ۱۹۹۶ آزمایش هستهای انجام دادند.
منبع: رویترز