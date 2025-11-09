\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u063a\u0627\u0632 \u062c\u06cc\u0631\u0647\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u0622\u0628\u060c \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0646\u0641\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631 \u062e\u0644\u0627\u0641 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e\u060c \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0628\u0646\u0632\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc \u062e\u0637 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u0648\u06cc\u0698\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\u062e\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0