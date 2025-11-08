سخنگوی عملیات آتش‌نشانی مشهد گفت: ۵۰ نفر در یک هتل آپارتمان دچار مسمومیت ناشی از نشت گاز منوکسیدکربن شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ آتشپاد دوم حسن نجمی گفت: عصر امروز در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر نشت گاز منوکسید کربن در یک هتل آپارتمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه عملیاتی به محل حادثه در خیابان شارستان اعزام شدند.

وی اضافه کرد: بر اثر این حادثه ۵۰ نفر از مسافران علایم مسمومیت داشتند که ۱۴ نفر به علت وخامت شرایط به سرعت توسط ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است.

هزار و ۸۰۰ آتش‌نشان در کلانشهر مشهد خدمت‌رسانی می‌کنند.

