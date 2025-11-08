دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول آغاز شده و تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویداد‌های بین‌المللی همراه اول، شرکت ارتباطات سیار ایران حراج سیمکارت‌های رند خود برای آبان ۱۴۰۴ را آغاز کرده و متقاضیان تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ فرصت شرکت در آن را دارند. این حراج عمومی به صورت اینترنتی از طریق سامانه رسمی به آدرس rond.mci.ir برگزار می‌شود.

متقاضیان شرکت در این حراج باید پس از ثبت‌نام و تأیید شرایط و ضوابط مربوطه، ودیعه‌ای معادل ۲۰ درصد مبلغ پایه شماره همراه مورد نظر خود را به صورت آنلاین پرداخت کنند.

اعتبار هر حراج بر اساس دو شرط زمانی است؛ نخست، پایان زمان قانونی تعیین شده و دیگری، سپری شدن حداقل هشت ساعت از آخرین پیشنهاد قیمت ثبت شده برای هر شماره است. 

در صورتی که پیشنهادی جدیدی در این بازه زمانی ثبت شود، مدت زمان حراج برای یک دوره هشت ساعته دیگر تمدید می‌شود. تا فرصت رقابتی برابر در اختیار متقاضیان قرار گیرد. 

پس از پایان حراج، اعضای کارگروه رند همراه اول به بررسی نتایج پرداخته و پس از تأیید نهایی، اسامی برندگان را اعلام می‌کنند. اعلام نتایج از طریق پیامک، ایمیل و همچنین حساب کاربری متقاضیان انجام می‌گیرد.

برندگان این حراج ۱۲۰ ساعت فرصت دارند تا مبلغ باقیمانده را از طریق حساب کاربری خود در سامانه پرداخت کنند.

برای دریافت پشتیبانی و پاسخ به سوالات، شماره تلفن ۹۹۹۰ در دسترس متقاضیان قرار دارد.

تمامی علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این حراج، به سامانه rond.mci.ir مراجعه کنند.

