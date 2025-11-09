یکی از دستورکارهای امروز مجلس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوچهل‌ویکمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون  صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش كميسيون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
کارمندان رسمی و یا کارگران رسمی هر ماه 176 ساخت کار می کنند و یا 240 ساعت کار می کنند هیچ تفاوت برای حقوق و مزایا ندارد حقوق و مزایا آنها یکسان بوده است چون به خاطر که در کشور قانون و عدالت وجود ندارد و در اداره کار و دیوان عدالت اداری هم شکایت و اعتراض می کنیم به بهانه های مختلف شکایت و اعتراض را رد می کنند.
و متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس و... هم هیچ کاری و اقدامی نمی کنند و فقط سکوت اختیار کرده اند.
کارکنان که وابسته به دولت هستند که هر ماه 176 ساعت کار می کنند و حقوق و مزایا هم به طور کامل دریافت می کنند.
ولی اما متأسفانه کارکنان که وابسته به بخش خصوصی و یا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند که هر ماه 240 ساعت کار می کنند و حقوق و مزایا 176 ساعت دریافت می کنند.
