باشگاه خبرنگاران جوان ـ وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر اهمیت روابط دیرپا و دوستانه دو کشور همسایه و مسلمان، بر عزم ایران برای بسط و توسعه مناسبات در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.

عراقچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت موجود بین افغانستان و پاکستان، بر ضرورت تداوم گفت‌و‌گو بین دو طرف با همکاری کشور‌های موثر در منطقه جهت رفع اختلافات و کاهش تنش تاکید کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هر نوع مساعدت جهت نیل به این هدف اعلام کرد.

محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، با تشریح آخرین وضعیت موجود و نتایج مذاکرات میان این کشور و افغانستان متعاقب تحولات اخیر، بر اهمیت حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

طرفین در خصوص تداوم رایزنی‌ها در این خصوص توافق کردند.