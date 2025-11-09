باشگاه خبرنگاران جوان ـ وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر اهمیت روابط دیرپا و دوستانه دو کشور همسایه و مسلمان، بر عزم ایران برای بسط و توسعه مناسبات در زمینههای مختلف تاکید کرد.
عراقچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت موجود بین افغانستان و پاکستان، بر ضرورت تداوم گفتوگو بین دو طرف با همکاری کشورهای موثر در منطقه جهت رفع اختلافات و کاهش تنش تاکید کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هر نوع مساعدت جهت نیل به این هدف اعلام کرد.
محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، با تشریح آخرین وضعیت موجود و نتایج مذاکرات میان این کشور و افغانستان متعاقب تحولات اخیر، بر اهمیت حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.
طرفین در خصوص تداوم رایزنیها در این خصوص توافق کردند.