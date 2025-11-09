عراقچی و وزیر امور خارجه پاکستان، طی تماسی تلفنی در خصوص آخرین روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر اهمیت روابط دیرپا و دوستانه دو کشور همسایه و مسلمان، بر عزم ایران برای بسط و توسعه مناسبات در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. 

عراقچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت موجود بین افغانستان و پاکستان، بر ضرورت تداوم گفت‌و‌گو بین دو طرف با همکاری کشور‌های موثر در منطقه جهت رفع اختلافات و کاهش تنش تاکید کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هر نوع مساعدت جهت نیل به این هدف اعلام کرد.

محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، با تشریح آخرین وضعیت موجود و نتایج مذاکرات میان این کشور و افغانستان متعاقب تحولات اخیر، بر اهمیت حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

 طرفین در خصوص تداوم رایزنی‌ها در این خصوص توافق کردند.

۱۴:۴۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اول اینکه هرگز به شهباز اعتماد نکنید دوما اصلا نگران درگیری پاکستان وافغانستان نباش شهباز الکی یک درگیری راه می اندازد تا برای ترامپ صلح ایجاد بکند جنگ هند و پاکستان راهم پاکستان مقصر بود آن ترور پاکستان انجام داده بود درگیری افغانستان بعداز برگشت شهباز از نیویرک شروع کرد آرام روزهای آینده خواهد گفت جنگ را تمام بکنید یا هردو را بمباران میکنم شهباز درگیری را قطع خواهد کرد ترامپ خواهد گفت من 10تاجنگ را تمام کردم عراقچی گول این فیلمها را نخور کمی سیاست وواقعبین باش الکی نیست شهباز درخواست صلح نوبل برای ترامپ است تو منطقه اردوان و شهباز برای ترامپ انجام میدهند
