تفاوت کودکانی که صبحانه می‌خورند با آن‌هایی که نمی‌خورند + فیلم

پزشک تغذیه در مورد تغذیه کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک تغذیه گفت:کودکانی که صبحانه نمی‌خورند ممکن است چیزی حدود ۷ سانتی متر قدشان کوتاه‌‎تر شود.

 

 

خرما صبحانه دهید بخورند کسانی که صبحانه نمی خورند
