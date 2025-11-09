\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0631\u0636\u0627 \u0646\u0648\u0631\u0648\u0632\u06cc\u060c \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u06af\u0641\u062a:\u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0631\u0646\u062f \u0645\u0645\u06a9\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0686\u06cc\u0632\u06cc \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f7 \u0633\u0627\u0646\u062a\u06cc \u0645\u062a\u0631 \u0642\u062f\u0634\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647\u200c\u200e\u062a\u0631 \u0634\u0648\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0