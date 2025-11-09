کمبود اعتبار و بودجه زخمی کهنه بر پیکر میراث فرهنگی است مثل دژ زیرزمینی روستای نیگ قائنات با بیش از ۷۰۰ سال قدمت که هنوز مرمت آن ناتمام مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در ۳۰ کیلومتری قایق گنجی بزرگ در دل زمین نهفته است؛ یادگاری از نبوغ و هنر معماران ایرانی که قرن‌ها پیش سنگ را به پناهگاه تبدیل کردند.

نجیب اله رجبی نویسنده و تاریخ دان گفت: این منطقه در گذشته در خط مقدم جبهه شرق بوده و مردم برای حفظ خود و ناموس خود مجبور بودند پناهگاه بسازند.

سید احمد برآبادی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: دژ زیرزمینی نیگ یکی از نبوغ بشری و یکی از شاهکار‌های معماری دستکند شرق کشور است.

بنایی ۷۰۰ ساله با دالان‌های هشتی مرکزی و مسیر‌های پنهان که روایتگر دلاوری و تدبیر مردم این دیار است.

محمد خسروی کارشناس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: در مسیر‌های تهویه هوا راه‌های انحرافی تعبیه کرده‌اند که اگر دشمن بخواهد مسیر تهویه هوا را مسدود کند از مسیر‌های انحرافی به کل فضای دژ دسترسی داشته باشند.

تاکنون تنها نیمی از این اثر باشکوه کاوش شده و ادامه پژوهش چشمی بیدار و اعتباری استوار می‌طلبد.

حمید عباس‌زاده رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان قائنات گفت: طی سه فصل کاوش بیش از ۲۵۰ متر است از فضای دژ آواربرداری شده و به دنبال تخصیص اعتبار هستیم تا کاوش و آواربرداری انجام شود.

او افزود: پس از استحکام بخشی بنا فضا برای بازدید گردشگران و مسافران فراهم می‌شود.

هر خراش این سنگ‌ها سطری از تاریخ ایران است که اگر در غفلت بماند خاموش خواهد شد.

دژ نیگ با شماره ۸۹۶۲ در سال ۱۳۸۲ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.