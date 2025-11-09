باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد خزایی‌پول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر با اشاره به گرمای اخیر و کاهش رطوبت هوا، گفت: افزایش دما و خشکی پوشش گیاهی، احتمال بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع را بالا برده است. نیرو‌های حفاظتی منابع طبیعی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

او افزود: در مدت اخیر چند فقره آتش‌سوزی سطحی در مناطق الیت، مرزن‌آباد و کلاردشت با حضور به‌موقع نیرو‌های حفاظتی، مردمی و امدادی مهار شد. از تلاش ارزشمند همه این عزیزان قدردانی می‌کنم.

مدیرکل منابع طبیعی از شهروندان و گردشگران خواست: از روشن کردن آتش در عرصه‌های جنگلی و مرتعی خودداری کنند و در صورت مشاهده دود یا حریق، موضوع را فوراً از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ یا ۱۳۹ (کد امداد جنگل) اطلاع دهند.