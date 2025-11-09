سخنگوی صنعت آب کشور با هشدار نسبت به تشدید کم‌بارشی پاییزه در کشور به‌ویژه در تهران، اعلام کرد: حجم فعلی ذخایر سد‌ها برای عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو کافی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به تحقق پیش‌بینی‌ها درباره کم‌بارشی پاییزه گفت: متأسفانه همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، در بیشتر نواحی کشور با کم‌بارشی شدید و در تهران تقریباً با بی‌بارشی مواجه شده‌ایم. به همین دلیل منابع آبی و روان‌آبی که در سال‌های نرمال وارد سدهای ما می‌شد، هم‌اکنون در اختیار نیست.

وی افزود: این وضعیت در برخی نقاط کشور، به‌ویژه تهران، از شدت بیشتری برخوردار است و حجم فعلی منابع موجود در سدهای تهران به‌هیچ‌وجه کفایت لازم برای عبور ایمن و مطمئن از ماه‌های آینده را ندارد؛ بنابراین تدوین و اجرای اقدامات ویژه در این خصوص ضروری است.

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به سناریوی بدبینانه وزارت نیرو برای عبور از شرایط کم‌آبی در ماه‌های پیش‌رو گفت: بر اساس این سناریو، ناچار هستیم ۱۰ درصد بیش از گذشته مدیریت مصرف را اعمال کنیم تا رفاه آبی شهروندان تهرانی با مشکل مواجه نشود و تأمین آب پایدار برای استان‌های تهران و البرز دچار اختلال نگردد.

بزرگ‌زاده میزان مصرف فعلی آب در محدوده استان تهران را ۳۳.۵ مترمکعب بر ثانیه اعلام کرد و افزود: از این مقدار، حدود ۱۶ مترمکعب بر ثانیه از منابع زیرزمینی و ۱۷.۵ مترمکعب بر ثانیه از منابع سطحی تأمین می‌شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷.۵ مترمکعب بر ثانیه از سد طالقان و نزدیک به ۷ مترمکعب بر ثانیه از ورودی بهنگام سدهای لتیان، ماملو، لار و امیرکبیر تأمین می‌شود و در مجموع، با کمبود حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه مواجه هستیم و باید از طریق مدیریت مصرف جبران شود.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم نیز تصریح کرده‌اند، کمبود منابع آبی به‌حدی جدی است که هیچ راهکاری جز مدیریت مصرف وجود ندارد. از این‌رو وزارت نیرو از همه شهروندان، به‌ویژه تهرانی‌ها، تقاضا دارد در اجرای مدیریت مصرف بیش از گذشته همراهی کنند تا نیاز به اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر در برداشت و مصرف آب پیش نیاید.

بزرگ‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در صورت عدم تحقق اهداف تعیین‌شده در زمینه مدیریت مصرف، ناچار به اعمال محدودیت‌های بیشتر در توزیع آب خواهیم بود که البته این اقدامات با اطلاع‌رسانی قبلی انجام می‌شود.

منبع: شبکه خبری آب ایران

Iran (Islamic Republic of)
سیامک
۱۶:۱۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مسئوبیت و شغلتون فقط در حد گوینده اخباره:مردم آب نیست--مردم برق نیست--مردم گاز نیست--مردم یارانتون قطع میشه-....این همه سال خشکسالی و کم بارشی بوده.چرا وضعیت امروز پیش بینی نشده؟؟ چرا اینقدر بی برنامه اید؟؟؟ بابت چی حقوق می گیرید؟؟ بابت اعلام فاجعه؟؟؟ به مردم ایران میگید آب نیست فشار کم می کنیم آب قطع می کنیم چرا چند ملیون اتباع رو خارج نمی کنید؟؟ می دونید چقدر آب صرفه جویی میشه؟؟؟ چرا به حرف درست مردم گوش نمی کنید؟؟؟ چرا اصرار به ایجاد فاجعه دارید؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
میدوتی چرا چون کشور علمی اداره نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
کنترل آب موجود قبل از فاجعه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بی عرضه ها فقط آمار بدید که نداریم نمی‌توانیم. شما چرا تغییر اقلیم را پیگیری نکردید
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۰:۰۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بی کفایتی مسئولین بیسواد ناکارآمد داره تو ابعاد مختلف نمایان میشه
Iran (Islamic Republic of)
H
۰۹:۵۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
برو اول استخرهای ،جگوزی ها،سوناهای خودتون رو پرنکنید بعد به مردم بدبخت حرف بزنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شماها اومدین واسه چاره کردن یا ترسوندن؟ پس کارآیی اینهمه تشکیلات عرض و طویل چیه که اینهمه سال نشستین برسیم به بی آبی بعد خوش خبریش رو بدین به ملت؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
70 درصد جمعیت کشور رو در چند شهر کنسرو کردین و همزمان بدون هیچ آینده نگری و برنامه ریزی، فرزندآوری و افزابش جمعیت رو دنبال کردین و شد آنچه نباید می شد. هر روز بدتر از دیروز ترافیک، آلودگی هوا، بی آبی
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۰۹:۳۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ما میحواهیم بریم خارج بگردیم / ددی من از اون خر پولهاست
