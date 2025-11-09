باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به تحقق پیش‌بینی‌ها درباره کم‌بارشی پاییزه گفت: متأسفانه همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، در بیشتر نواحی کشور با کم‌بارشی شدید و در تهران تقریباً با بی‌بارشی مواجه شده‌ایم. به همین دلیل منابع آبی و روان‌آبی که در سال‌های نرمال وارد سدهای ما می‌شد، هم‌اکنون در اختیار نیست.

وی افزود: این وضعیت در برخی نقاط کشور، به‌ویژه تهران، از شدت بیشتری برخوردار است و حجم فعلی منابع موجود در سدهای تهران به‌هیچ‌وجه کفایت لازم برای عبور ایمن و مطمئن از ماه‌های آینده را ندارد؛ بنابراین تدوین و اجرای اقدامات ویژه در این خصوص ضروری است.

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به سناریوی بدبینانه وزارت نیرو برای عبور از شرایط کم‌آبی در ماه‌های پیش‌رو گفت: بر اساس این سناریو، ناچار هستیم ۱۰ درصد بیش از گذشته مدیریت مصرف را اعمال کنیم تا رفاه آبی شهروندان تهرانی با مشکل مواجه نشود و تأمین آب پایدار برای استان‌های تهران و البرز دچار اختلال نگردد.

بزرگ‌زاده میزان مصرف فعلی آب در محدوده استان تهران را ۳۳.۵ مترمکعب بر ثانیه اعلام کرد و افزود: از این مقدار، حدود ۱۶ مترمکعب بر ثانیه از منابع زیرزمینی و ۱۷.۵ مترمکعب بر ثانیه از منابع سطحی تأمین می‌شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷.۵ مترمکعب بر ثانیه از سد طالقان و نزدیک به ۷ مترمکعب بر ثانیه از ورودی بهنگام سدهای لتیان، ماملو، لار و امیرکبیر تأمین می‌شود و در مجموع، با کمبود حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه مواجه هستیم و باید از طریق مدیریت مصرف جبران شود.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم نیز تصریح کرده‌اند، کمبود منابع آبی به‌حدی جدی است که هیچ راهکاری جز مدیریت مصرف وجود ندارد. از این‌رو وزارت نیرو از همه شهروندان، به‌ویژه تهرانی‌ها، تقاضا دارد در اجرای مدیریت مصرف بیش از گذشته همراهی کنند تا نیاز به اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر در برداشت و مصرف آب پیش نیاید.

بزرگ‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در صورت عدم تحقق اهداف تعیین‌شده در زمینه مدیریت مصرف، ناچار به اعمال محدودیت‌های بیشتر در توزیع آب خواهیم بود که البته این اقدامات با اطلاع‌رسانی قبلی انجام می‌شود.

منبع: شبکه خبری آب ایران