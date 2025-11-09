باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - عباس بابائی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل گفت:در جریان بازدید و پایش از واحد‌های معدنی در محور هراز، یک واحد به‌دلیل تخلیه مستقیم پساب و ایجاد آلودگی در رودخانه تعطیل و فعالیت آنها متوقف شد.

او افزود:همچنین از سایر واحد‌ها نمونه‌برداری از پساب و خروجی‌ها به‌عمل آمد تا میزان انطباق فعالیت‌ها با استاندارد‌های محیط زیست مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

بابائی گفت: برنامه پایش و نظارت بر واحد‌های معدنی و دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز به‌صورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.

او افزود: رعایت اصول مدیریت هوا و پساب از الزامات قانونی فعالیت واحد‌های معدنی است و بی‌توجهی به آن، موجب توقف فعالیت و پیگرد قضایی خواهد شد.