فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه (سنگ شکن) در محور هراز به‌دلیل دفع غیراصولی پساب و آلودگی رودخانه متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - عباس بابائی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل گفت:در جریان بازدید و پایش از واحد‌های معدنی در محور هراز، یک واحد به‌دلیل تخلیه مستقیم پساب و ایجاد آلودگی در رودخانه تعطیل و فعالیت آنها متوقف شد.

او افزود:همچنین از سایر واحد‌ها نمونه‌برداری از پساب و خروجی‌ها به‌عمل آمد تا میزان انطباق فعالیت‌ها با استاندارد‌های محیط زیست مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

بابائی گفت: برنامه پایش و نظارت بر واحد‌های معدنی و دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز به‌صورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.

او افزود: رعایت اصول مدیریت هوا و پساب از الزامات قانونی فعالیت واحد‌های معدنی است و بی‌توجهی به آن، موجب توقف فعالیت و پیگرد قضایی خواهد شد.

برچسب ها: معدن شن و ماسه ، آلودگی زیست محیطی
خبرهای مرتبط
توقف فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز
توقف فعالیت یک واحد معدنی در سوادکوه
توقف فعالیت یک واحد معدنی به‌دلیل تخلیه پساب در محور اپون سوادکوه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استاد اسحاقی، یادگار نغمه‌های ماندگار موسیقی مازندران
۸۵ درصد از مزارع کشت مجدد برنج در بابل برداشت شد
شروع طوفانی گلفام و صدرنشینی شوکاشور در لیگ یک والیبال کشور + فیلم
کشف ۱۵ و نیم تن چوب قاچاق جنگلی در آمل
هشدار افزایش دما و خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران
تساوی وارش نوشهر در روز پراشتباه داوری + فیلم
کنترل ناوگان عمومی در محور‌های مازندران ادامه دارد
آغاز برداشت سویا در گلوگاه همزمان با اعلام قیمت تضمینی دولت
قضاوت داور بابلسری در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز متوقف شد
آخرین اخبار
کشف ۱۵ و نیم تن چوب قاچاق جنگلی در آمل
کنترل ناوگان عمومی در محور‌های مازندران ادامه دارد
استاد اسحاقی، یادگار نغمه‌های ماندگار موسیقی مازندران
شروع طوفانی گلفام و صدرنشینی شوکاشور در لیگ یک والیبال کشور + فیلم
تساوی وارش نوشهر در روز پراشتباه داوری + فیلم
فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز متوقف شد
قضاوت داور بابلسری در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
۸۵ درصد از مزارع کشت مجدد برنج در بابل برداشت شد
آغاز برداشت سویا در گلوگاه همزمان با اعلام قیمت تضمینی دولت
هشدار افزایش دما و خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران