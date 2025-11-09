مدیر جهاد کشاورزی بابل از برداشت ۸۵ درصدی مزارع کشت مجدد برنج در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی پور مدیر جهاد کشاورزی بابل با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری کشت مجدد برنج در ۲۵ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان تحت مدیریت مزرعه قرار گرفت گفت: شلتوک برنج در ۲۱ هزار و ۵۸۹ هکتار معادل ۸۵ درصد از مزارع تحت کشت مجدد برنج این شهرستان تاکنون برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بابل افزود: برداشت مکانیزه کشت مجدد در ۲۱ هزار و ۵۸۹ هکتار انجام شد.

او گفت:با توجه به نزدیک شدن پایان برداشت کشت مجدد برنج در شهرستان و با پیش بینی متوسط عملکرد ۳ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم شلتوک در هکتار، امسال ۹۷ هزار و ۶۶۰ تن شلتوک از کشت مجدد برنج در شهرستان تولید شود.