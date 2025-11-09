باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - خالقنیا، مدیر پذیرش بورس تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از رسالت‌های بورس تهران همواره این بوده که به تأمین مالی طرح‌های تولیدی کشور کمک کند و در کنار آن مشارکت مردم را در این فرایند داشته باشیم. از ابتدای سال تاکنون، ما عرضه سهام یک پتروشیمی را داشته‌ایم علاوه بر این، ما تقریباً هفت تا هشت پرونده شرکت پروژه داریم که انشالله در مسیر تکمیل مدارک مستندات و طرح در هیئت پذیرش قرار دارند. اگر با کلیت این پروژه‌ها موافقت شود، نسبت به پذیرش و عرضه سهام آنها در بورس تهران اقدام خواهیم کرد.

او افزود: تلاش ما این است که نگاه ویژه‌ای به شرکت پروژه‌ها داشته باشیم و درصد پیشرفت این طرح‌ها به نحوی باشد که قابلیت اتکا و اطمینان سرمایه‌گذاران را نسبت به خود جذب کند. ما سعی می‌کنیم طرح‌هایی را در اولویت قرار دهیم که شرایط مثبتی داشته باشند و افق چشم‌انداز آنها روشن باشد، تا سهام‌داران شرکت‌های پروژه نیز منتفع شوند.

خالقنیا همچنین به شرایط تأمین مالی در کشور اشاره کرد و گفت: شرایط کشور به نحوی است که بعد از اتفاقات اخیر، تأمین مالی‌ها به تعویق افتاده و شرکت‌ها سعی می‌کنند از مسیر‌های دیگر نسبت به تأمین مالی اقدام کنند. اما ما همواره در تلاش هستیم تا شرایطی فراهم کنیم که شرکت‌ها بتوانند مدارک خود را تکمیل کرده و نسبت به پذیرش در بورس تهران اقدام کنند.