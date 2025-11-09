مدیر پذیرش بورس تهران گفت: یکی از رسالت‌های بورس تهران همواره این بوده که به تأمین مالی طرح‌های تولیدی کشور کمک کند و در کنار آن مشارکت مردم را در این فرایند داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - خالقنیا، مدیر پذیرش بورس تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از رسالت‌های بورس تهران همواره این بوده که به تأمین مالی طرح‌های تولیدی کشور کمک کند و در کنار آن مشارکت مردم را در این فرایند داشته باشیم. از ابتدای سال تاکنون، ما عرضه سهام یک پتروشیمی را داشته‌ایم علاوه بر این، ما تقریباً هفت تا هشت پرونده شرکت پروژه داریم که انشالله در مسیر تکمیل مدارک مستندات و طرح در هیئت پذیرش قرار دارند. اگر با کلیت این پروژه‌ها موافقت شود، نسبت به پذیرش و عرضه سهام آنها در بورس تهران اقدام خواهیم کرد.

او افزود: تلاش ما این است که نگاه ویژه‌ای به شرکت پروژه‌ها داشته باشیم و درصد پیشرفت این طرح‌ها به نحوی باشد که قابلیت اتکا و اطمینان سرمایه‌گذاران را نسبت به خود جذب کند. ما سعی می‌کنیم طرح‌هایی را در اولویت قرار دهیم که شرایط مثبتی داشته باشند و افق چشم‌انداز آنها روشن باشد، تا سهام‌داران شرکت‌های پروژه نیز منتفع شوند.

خالقنیا همچنین به شرایط تأمین مالی در کشور اشاره کرد و گفت: شرایط کشور به نحوی است که بعد از اتفاقات اخیر، تأمین مالی‌ها به تعویق افتاده و شرکت‌ها سعی می‌کنند از مسیر‌های دیگر نسبت به تأمین مالی اقدام کنند. اما ما همواره در تلاش هستیم تا شرایطی فراهم کنیم که شرکت‌ها بتوانند مدارک خود را تکمیل کرده و نسبت به پذیرش در بورس تهران اقدام کنند.

دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اسراف در تخصیص زمین ممنوع + فیلم
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
