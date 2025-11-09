فرماندار شازند گفت: خانواده کارگر محبوس در زیر آوار معدن سنگ شازند، خواهان جستجو تا پیدا شدن پیکر چهارمین کارگر «آیت رضایی» هستند.

حجت‌اله نصیری افزود: با این حال تلاش می‌شود تا رضایت خانواده کارگر اخذ و دیه مورد نظر پرداخت شود.

وی بیان کرد: اکنون بهره‌برداری از این معدن به علت ناایمن بودن و نیز جستجو برای پیدا شدن پیکر چهارمین کارگر، طبق نظر بازرسی نظام مهندسی معدن متوقف شده است.

فرماندار شازند تصریح کرد: روند اخذ رضایت از خانواده کارگر و مراحل حقوقی قضایی در حال پیگیری انجام است.

معدن شماره پنج شازند در جاده اراک - توره صبح روز یکشنبه ۲۷ خردادماه سال ۱۴۰۳ ریزش کرد و چهار کارگر در آن محبوس شدند که تاکنون پیکر ۳ کارگر خارج شده و تلاش‌ها برای پیداکردن پیکر یک کارگر دیگر ادامه دارد.

چهار کارگر به اسامی «محمد بوالحسنی»، «نصرت‌اله یارمحمدی»، «آیت رضایی» و «مجتبی رضایی» در این حادثه تلخ مفقود شدند که پیکر سه مفقودی هر چند با فاصله تاکنون پیدا شده است اما هنوز خبری از پیکر «آیت‌ رضایی» نیست.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ریزش معدن ، نظام مهندسی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دیه دردی رل دوا نمی کند دیه شوهر نمیشه .دیه پدر نمیشه ووو الان هنوز بعد این همه وقت نتوانستید پیکر هارا از زیر آوار بیرون بیاوردی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
یعنی چی؟ یعنی هنوز بعد از یکسال و نیم نتونستید پیکر اون بنده‌ی خدا رو پیدا کنید؟
واقعا جای تأسف و سرافکندگی داره براتون...!!!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
نباید بخاطر پیدا کردن یه جسد جون کسی به خطر بیافته
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
از ۲۷ /۱۴۰۰۳ ،هنوز جنازه پیدا نکردی پس بروید بمیردی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چه راحت آدم بیگناه رو می‌کشند و بعد بدنبال رضایت اولیای دم برای پرداخت دیه...به همین راحتی پول دهری آدم بکش ..پس نقش اون ناظران و بازرسان چی بوده ؟ چرا قانون در کشور ما شده کشک واسه عده ای ؟ باید اون بازرسی در مرحله اول بازداشت و از خدمت برکنار شوند تا چنین راحتی گردن کلفتا چون پول دارن آدم نکشن و بعد دنبال پرداخت دیه باشن .
۰
۶
پاسخ دادن
