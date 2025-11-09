باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار شازند گفت: خانواده کارگر محبوس در زیر آوار معدن سنگ شازند، خواهان جستجو تا پیدا شدن پیکر چهارمین کارگر «آیت رضایی» هستند.

حجت‌اله نصیری افزود: با این حال تلاش می‌شود تا رضایت خانواده کارگر اخذ و دیه مورد نظر پرداخت شود.

وی بیان کرد: اکنون بهره‌برداری از این معدن به علت ناایمن بودن و نیز جستجو برای پیدا شدن پیکر چهارمین کارگر، طبق نظر بازرسی نظام مهندسی معدن متوقف شده است.

فرماندار شازند تصریح کرد: روند اخذ رضایت از خانواده کارگر و مراحل حقوقی قضایی در حال پیگیری انجام است.

معدن شماره پنج شازند در جاده اراک - توره صبح روز یکشنبه ۲۷ خردادماه سال ۱۴۰۳ ریزش کرد و چهار کارگر در آن محبوس شدند که تاکنون پیکر ۳ کارگر خارج شده و تلاش‌ها برای پیداکردن پیکر یک کارگر دیگر ادامه دارد.

چهار کارگر به اسامی «محمد بوالحسنی»، «نصرت‌اله یارمحمدی»، «آیت رضایی» و «مجتبی رضایی» در این حادثه تلخ مفقود شدند که پیکر سه مفقودی هر چند با فاصله تاکنون پیدا شده است اما هنوز خبری از پیکر «آیت‌ رضایی» نیست.

