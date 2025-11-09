سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u06a9\u0627\u0645\u0648\u0641-\u06f2\u06f2\u06f6 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0641\u0627\u0639\u06cc \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u062d\u0644 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc \u062e\u0632\u0631 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u062c\u0627\u0646 \u06f5 \u0633\u0631\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0622\u0698\u0627\u0646\u0633 \u0647\u0648\u0627\u0646\u0648\u0631\u062f\u06cc \u0641\u062f\u0631\u0627\u0644 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647\u060c \u0633\u0642\u0648\u0637 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0631\u0627 \u0641\u0627\u062c\u0639\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a \u0631\u0633\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n
یعنی شنا بلد نبودن؟؟
حداقل جون شون و نجات میدادن
دریای خرز فقط مال ایران نیس
روسیه هم ساحل داره