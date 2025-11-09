باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم

لحظات پایانی سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بالگرد کاموف-۲۲۶ شرکت دفاعی روسیه در ساحل دریای خزر سقوط کرد و جان ۵ سرنشین را گرفت.

آژانس هوانوردی فدرال روسیه، سقوط این بالگرد را فاجعه خواند و اعلام کرد که تحقیقات رسمی در حال انجام است.

 

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چرا سرنشین ها بالگردها امکانات چتر نجات ندارند؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خخخ با سواد اگر بپرن بیرون تیکه بزرگشون گوششون هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چرا خودشون نداختن اب ؟؟

یعنی شنا بلد نبودن؟؟
حداقل جون شون و نجات میدادن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باید در ارتفاع پایین خودشون رو پرت میکردن دریا اگه اینکارو میکردن زنده میموندن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مگه نمیدونست نباید وارد ایران بشه؟ هر لحظه حادثه و بلایی اینجا اتفاق می افته
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
زوال عقل؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باهوش

دریای خرز فقط مال ایران نیس

روسیه هم ساحل داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
زاویه زیاد خلبان در نشستن سبب شد دم به زمین برخورد کند همان اول که در آب نشست نباید اوج می‌گرفت ولی خلبان شاید متوجه نشد که دم شکسته است هلی کوپتر چون پروانه در دم نداشت دچار چرخش نشد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
عجیبه که خلبان بهشون نگفت کنترل هلیکوپتر رو از دست داده و بپرین بیرون
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
روسیه،کشوری،غیر استاندارد و. داغون است.
۱۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همه دنیا داغون و بد هستن ما خوبیم هر بلا و خشکسالی و گرانی و تحریم سمت ما میاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
سرنشینان در را باز می کردند می انداختند تو آب سالم می ماندند
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
هایکوپترها باید یه اهرم داشته باشن که موتورها رو در هر حالتی خاموش کنه چون اول فرود اومد ولی نتونست موتورها رو خاموش کنه و ارتفاع گرفت
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خوب همان روی آب رسید موتور خاموش می کرد چرا باز اوج گرفت
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
به جهنم
۱۳
۴
پاسخ دادن
Viet Nam
ناشناس
۱۰:۱۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ساحل مازندران، کاسپین، اسم های واقعی هست. ریشه اینکه از اسامی جعلی و قوم وحشی خزر که دشمن ایران بوده استفاده میکنید چیه؟
۶
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۰:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
درست گفت خزر ، چون روس دشمنه ، اونا هم از قوم خزرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
10/41بدبخت آنها روس را دشمن قرار می دهند تا پرداخت ترامپ جنایتکار باشند ازبکی بپرس چرا نیروگاه بوشهر سالم مانده ترامپ میزند بمباران میکند ترور میکند میکشد دارائیهای ایران می‌دزدد حتی کودتا میکند باز آمریکا خوب است روسیه اخی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
5 نفر داخل هلیکوپتر کشته شدن این شفتالو نگران اسم ساحل دریاست