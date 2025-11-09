مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: سال گذشته، ما شاهد کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها بودیم. پاییز امسال نیز یکی از خشک‌ترین پاییز‌های ۵۰ سال اخیر در کشور بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص دلایل عدم بارش باران در فصل پاییز اظهار داشت:امسال، پرفشار جنب حاره‌ای معمولاً در فصل تابستان بر کشور ما حاکم می‌شود، شدت بیشتری پیدا کرده و تداوم آن تا پاییز ادامه یافته است. این وضعیت باعث می‌شود سامانه‌های جوی که معمولاً از غرب وارد می‌شوند و موجب بارش می‌شوند، به راحتی نتوانند به کشور ما وارد شوند.

وی ادامه داد: سال گذشته، ما شاهد کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها بودیم. پاییز امسال نیز یکی از خشک‌ترین پاییزهای ۵۰ سال اخیر در کشور بوده است. این تغییرات نشان‌دهنده یک الگوی جدید در وضعیت اقلیمی منطقه است.

ضیائیان توضیح داد: وضعیت بارش در کل منطقه خاورمیانه مشابه است. کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و ترکیه نیز با کاهش بارش مواجه شده‌اند. با این حال، میزان بارش در برخی مناطق بیشتر از دیگر مناطق است.

وی تاکید کرد: کشور ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، محصور بین دو دریای بزرگ (مدیترانه و سیاه) است و به همین دلیل رطوبت بیشتری از این دریاها دریافت می‌کند. میانگین بارش در ترکیه به طور کلی بیشتر از ایران است، که این به عوامل مختلف از جمله جغرافیا و اقلیم آن کشور مربوط می‌شود.

او افزود: کاهش بارش و وضعیت خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و عوامل جوی است که بر روی کشور ما تأثیر گذاشته‌اند. با در نظر گرفتن این تغییرات، نیاز به توجه و اقدامات جدی در مدیریت منابع آبی و تغییرات اقلیمی داریم.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی توضیح داد: تغییر اقلیم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که بشر در قرن بیست و یکم با آن روبرو است. این پدیده به دلیل مجموعه‌ای از عوامل انسانی و طبیعی به وجود آمده و تأثیرات عمیقی بر زندگی و محیط زیست ما دارد.

وی ادامه داد: پس از صنعتی شدن، کشورهای صنعتی به طور قابل توجهی شروع به تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای کردند. این گازها، از جمله دی‌اکسید کربن (CO₂) و متان (CH₄)، به جو زمین اضافه می‌شوند و به مثابه یک "پتو" عمل می‌کنند که گرما را در جو نگه می‌دارد. 

وی با بیان اینکه با گذشت زمان، کشورهای در حال توسعه نیز به این روند پیوسته‌اند و با افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، گازهای گلخانه‌ای بیشتری را به جو منتقل کرده‌اند، گفت:  در کشورهایی مانند چین و هند، افزایش جمعیت و نیاز به انرژی باعث افزایش استفاده از زغال‌سنگ شده است.

ضیائیان توضیح داد:ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های اقلیمی خاص خود، تحت تأثیر تغییرات اقلیمی به شدت قرار گرفته است. متوسط افزایش دما در ایران به مراتب بیشتر از میانگین جهانی است. در حالی که دمای جهانی حدود یک درجه افزایش یافته است، ایران شاهد افزایش حدود دو درجه‌ای بوده است. 

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی افزود: یکی از پیامدهای مهم تغییر اقلیم در ایران، خشکسالی و کاهش بارش‌ها است. این موضوع منجر به کاهش منابع آبی و تاثیرات منفی بر کشاورزی و زندگی روزمره مردم شده است.

او  با بیان اینکه تلاش برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به کاهش گازهای گلخانه‌ای کمک کند گفت: بهبود مدیریت منابع آبی و استفاده بهینه از آب می‌تواند به کاهش اثرات خشکسالی کمک کند.

وی افزود:تغییر اقلیم یک پدیده پیچیده و چندبعدی است که به دلایل مختلفی از جمله فعالیت‌های انسانی و صنعتی شدن ایجاد شده است. در ایران، این تغییرات به شکل افزایش دما و خشکسالی خود را نشان می‌دهند. برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز به اقدامات جدی و همکاری بین‌المللی داریم. 

ضیاییان به تعامل و رایزنی‌های بین سازمان هواشناسی و نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت:این تعاملات مهم هستند زیرا به سیاست‌گذاری و مدیریت بهتر منابع آبی کمک می‌کنند. جلسات متعددی در این زمینه برگزار می‌شود و گزارش‌های دائمی درباره وضعیت آب و هوا ارائه می‌گردد. این تبادل اطلاعات به تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا بفهمند در آینده چه اقداماتی باید انجام دهند.

وی تاکید کرد:با وجود این تعاملات، باید اعتراف کرد که اقدامات انجام شده هنوز کافی نیستند. کشور ما به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی‌اش، سرزمین خشک و نیمه‌خشکی است. بنابراین، برای جبران کمبود آب باید به تغییرات اساسی در شیوه‌های کشاورزی و مصرف آب فکر کنیم. مثلاً، در حال حاضر حدود 80 درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

وی به راهکارهای پیشنهادی اشاره کرد و گفت:بهینه‌سازی کشت محصولات به‌طوری که از نظر مصرف آب کارآمدتر باشند، تحقیق و توسعه در مورد گیاهانی که به شرایط کم آبی مقاوم هستند.توجه به صادرات محصولات کشاورزی به‌جای آب فیزیکی به کشورهای دیگر ، به دلیل این‌که کشور ما تاریخی طولانی در تجارت داشته، باید تلاش کنیم تا مشاغل را به سمت صنایع کم آب‌بر، تجارت و گردشگری سوق دهیم.

وی افزود: با توجه به وضعیت کم‌آبی و خشک‌سالی‌های طولانی مدت در کشور، نیاز است که سیاست‌گذاران تدابیر جدی‌تری برای مدیریت منابع آب اتخاذ کنند. این امر مستلزم همکاری نزدیک‌تر با سازمان‌های مربوطه و تغییر در رویکردهای اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به تجربیات جهانی، می‌توان به سمت ایجاد صنایع پایدار و کم آب‌بر حرکت کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
متاسفانه به علت رفتار ما مردم
اینقدر مردم درگیر هوا و هوس و مادی گرایی شدن نتیجش شده مردم از صبح تا شب دارن به هر قیمتی شده با حق خوری و حرام خواری نان درمیارن.وقتی از خدا و ائمه دور شدن .دین مسخره کردن.نتیجه میشه عذاب
عذاب شاخ و دم نداره که همش طوفان و زلزله و سیل نیست
خشکسالی بی دلیل . حالا هی برید دلیل بیارید .
نماز باران را باید مردمی که خدا باور دارن بخونن .کجاست این مردم؟اقلیت هم فقط حرف میزنن اکثریت هم که خدافراموش کردن
خدا آخر و عاقبت ما ختم خیر کنه
از امام زمان بخوایم شفاعت ما بکنن.الهم عجل لولیک الفرج
۷
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باید هرچه زودتر برویم به سمت تصفیه آب دریا و ایجاد شبکه منظم و دقیق توزیع آب دریا در سراسر کشور
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
هرگاه گناهان آشکار شوند، برکت ها از میان می رود. (غررالحکم، ح 4030)
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
گناه مردم باعث بی برکتی و قهر کردن طبیعت با انسانها ست !!!

گناه گناه گناه گناه گناه !!!!
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۸:۰۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خشکسالی ها در ایران ۱_ سال ۳۴۵ شمسی ۲_ سال ۱۱۱۶ شمسی قحطی شدید ۳_ سال ۱۱۵۰ شمسی خشکسالی که باغات خشکید ۴_ ۱۲۴۹ شمسی که قحطی بزرگ در بعضی نقاط یک قطره باران نیامد ۴ میلیون نفر در ۴ سال مردند خب حالا چی میگید اون روزها نه ماهواره بوده نه بی حجابی نه فسق فجور مثل حالا نه کارخانه نه ماشین نه بخاری خانگی نه شهرک صنعتی کی میتونه جواب بده دوره موسی عیسی و محمد هم خشکسالی می‌شده جواب بدیدلطفا
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تا بیحجابی وبی عفتی برچیده نشه چ ن این موضوع با خوشگسالی رابطه مستقیم
۱۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چرت نگو بی عرضگی مسعولین رو گردن حجاب ننداز ، پس چرا آمریکا مردمش بی حجاب هستن خشکسالی و کمبود آب نیست اونجا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تو از کجا می دونی که تو امریکا خسکسالی نییت غربزده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ابرها رو بارور سازی کنید
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
گناه و فساد مسئولین باعث کم آبی و کمی باران هست.
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
الإمامُ عليٌّ عليه السلام : إرحَمْ تُرحَمْ . حديث
امام على عليه السلام : رحم كن، تا به تو رحم شود .
آیا ما مردم به هم رحم میکنیم که خدا هم به ما رحم کند.
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ما مردم اولاً چرا جمع بستی دوم آره خیلی ها رحم می کنند همه که مثل هم نبوده اند
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۲:۵۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
پارازیت ها امواج خشک و سفید بودن ارومیه هم احتمالا تاثیر داره
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
کله کدو خشک و سفید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ایران در یک منطقه گرم و خشک واقع شده و امسال بیشتر نقاط گرم و خشک زمین با خشکسالی مواجه بوده
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
الان عربستان و امارات که از ایران خشک تر اند چرا اب مردم اونجا قطع نشده ؟
۴
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آب دریا را شیرین میکنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مدیر محترم هواشناسی ترکیه ۲ دریا وجود دارد دریای سیا دریای مدیترانه ایران دریای عمان از رشت دریای مدیترانه دلیل کار ایران اقلیم ایران بسته شده
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
عقل کلای دولت حالا که بارون نمیاد میخوان چیکار کنن ؟؟؟
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
متافسکم براتون
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
منم متافسکم
۱۲
