رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی بر نقش جامعه مهندسان در نظم نوین تثبیت املاک و اراضی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسن بابایی در دیدار با امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: کارگزاری‌های فنی، حقوقی، مهندسی به عنوان راهبردی سازمان ثبت در واگذاری امور املاک به بخش خصوصی اقدام نوینی است که برای اولین بار در کشور صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی کشور دارای ظرفیت‌های فنی و حقوقی بالایی برخوردار است اظهار کرد: در اجرای این طرح به عنوان یک راهبرد، می‌توانیم از ظرفیت‌های سازمان نظام مهندسی استفاده کنیم.

بابایی نظام مهندسی را نهادی ساختارمند عنوان کرد و افزود: این نهاد قانونی می‌تواند در شکل گیری درست کارگزاری‌های فنی و پایه گذاری صحیح آن به ما کمک کند.

معاون رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با اقدامات سازمان ثبت تا کنون ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند و تنها ۱.۲ میلیون مسکن روستایی باقی مانده است که با توسعه همکاری‌های مشترک می‌توانیم هرچه سریعتر این عدد را به صفر برسانیم.

در این جلسه، امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور از آمادگی این مجموعه جهت همکاری با سازمان ثبت خبر داد و عنوان کرد: طی دو هفته‌ی آینده نشست مشترک مدیران ثبت با روسای نظام مهندسی برگزار می‌شود.

در ادامه این جلسه موضوعاتی، چون تشکیل کارگروه مشترک برای تدوین آیین نامه‌ها و ارائه پیشنهادات، نحوه وصول، ارجاع و همکاری‌های دوطرف و همچنین پیش‌بینی معافیت‌های لازم برای مناطق کم برخوردار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: میزان 

برچسب ها: ثبت اسناد ، نظام مهندسی
خبرهای مرتبط
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
سرنوشت چهارمین پیکر زیر آور معدن شازند نامعلوم ماند!
تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تبدیل سریع اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ/ برون‌سپاری خدمات ثبتی با ایجاد کارگزاری‌های فنی و مهندسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
آخرین اخبار
پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی و الزام قانونی تبدیل شود
ثبت‌نام بیش از ۲۲۸ هزار مددجوی بهزیستی در نهضت ملی مسکن
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است