کاهش نگرانی‌های بازار و شروع فصل برداشت سویا در شهرستان گلوگاه با همراهی کشاورزان و اعلام قیمت مصوب تضمینی، فرصتی مناسب برای بهره‌برداری بهتر از محصول است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل عسکری سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از آغاز برداشت سویا در گلوگاه خبر داد و گفت: شروع برداشت سویا در شهرستان، همزمان با اعلام قیمت مصوب و تضمینی دولت، آغاز شده است.

او افزود: هم‌اکنون شهرستان گلوگاه دارای ۱۷۰ هکتار زمین زیر کشت سویا می‌باشد.

عسکری گفت: قیمت خرید تضمینی و مصوب سویا، ۴۳۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم است که این امر حمایت مؤثری از کشاورزان به حساب می‌آید.

سرپرست جهاد کشاورزی گلوگاه افزود: کشاورزان می‌توانند محصول خود را علاوه بر کارگزاری شهید احسانی واقع در روستای لمراسک، جنب پاسگاه قدیم به کارخانه بهپاک در شهرستان بهشهر هم نیز میتوانند تحویل دهند.

عسکری گفت: در صورت حمل محصول به کارخانه بهپاک، لازم است که کشاورزان اخذ مجوز مربوطه را از جهاد کشاورزی دریافت کنند.

این اقدامات، در راستای حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار محصول سویا صورت گرفته و می‌تواند نقش قابل توجهی در تحقق اهداف اقتصادی و کشاورزی منطقه داشته ب

