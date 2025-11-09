باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل عسکری سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از آغاز برداشت سویا در گلوگاه خبر داد و گفت: شروع برداشت سویا در شهرستان، همزمان با اعلام قیمت مصوب و تضمینی دولت، آغاز شده است.
او افزود: هماکنون شهرستان گلوگاه دارای ۱۷۰ هکتار زمین زیر کشت سویا میباشد.
عسکری گفت: قیمت خرید تضمینی و مصوب سویا، ۴۳۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم است که این امر حمایت مؤثری از کشاورزان به حساب میآید.
سرپرست جهاد کشاورزی گلوگاه افزود: کشاورزان میتوانند محصول خود را علاوه بر کارگزاری شهید احسانی واقع در روستای لمراسک، جنب پاسگاه قدیم به کارخانه بهپاک در شهرستان بهشهر هم نیز میتوانند تحویل دهند.
عسکری گفت: در صورت حمل محصول به کارخانه بهپاک، لازم است که کشاورزان اخذ مجوز مربوطه را از جهاد کشاورزی دریافت کنند.
این اقدامات، در راستای حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار محصول سویا صورت گرفته و میتواند نقش قابل توجهی در تحقق اهداف اقتصادی و کشاورزی منطقه داشته ب