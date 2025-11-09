مدیرعامل شرکت توانیر از اجرای طرح ملی «بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت توانیر از اجرای طرح ملی «بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر» خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه وزیر نیرو، صنایعی که نیروگاه‌های خود را تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری نرسانده‌اند، می‌توانند با اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی در تجهیزات مصرفی، از افزایش سقف مجاز مصرف برق در دوره‌های ناترازی برخوردار شوند.

مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: این اقدام در جهت اجرای مصوبه وزیر نیرو و به‌منظور ارتقای بهره‌وری و حفظ پایداری شبکه برق کشور در ایام اوج مصرف صورت می‌گیرد. 

وی گفت: صنایع مشمول ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که هنوز نیروگاه‌های خود را به مدار نیاورده‌اند، می‌توانند از طریق مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی، از جمله تعویض کولرهای گازی پنجره‌ای و جایگزینی موتور کولرهای آبی قدیمی با موتورهای کم‌مصرف BLDC، در این برنامه مشارکت کنند و از مزایای افزایش سقف مجاز مصرف برق بهره‌مند شوند.
مدیرعامل توانیر تأکید کرد: صنایعی که از این فرصت استفاده نکنند یا در انجام تکالیف قانونی کوتاهی داشته باشند، در اولویت برنامه‌های مدیریت بار و محدودیت برق در تابستان آینده قرار خواهند گرفت.

به گفته وی، شرکت‌های برق منطقه‌ای موظف شده‌اند ضمن اطلاع‌رسانی گسترده درباره ضوابط و مزایای این طرح، نشست‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی برای صنایع برگزار کنند و گزارش مشخصات طرح‌های پیشنهادی از جمله نوع تجهیزات قابل جایگزینی، موقعیت جغرافیایی و میزان صرفه‌جویی احتمالی را حداکثر تا ۱۹ آبان ۱۴۰۴ به شرکت توانیر ارسال کنند.

رجبی مشهدی افزود: اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، هم به سود صنایع است و هم به نفع شبکه سراسری برق کشور؛ چرا که موجب کاهش شدت انرژی، کاهش هزینه‌های تولید و پایداری بیشتر شبکه می‌شود. این طرح گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف قانون مانع‌زدایی و ارتقای تاب‌آوری صنعت برق است.
مدیرعامل شرکت توانیر در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه، نمادی از همکاری دوسویه میان صنعت برق و صنایع انرژی‌بر است که با نگاهی راهبردی به مدیریت مصرف، توسعه پایدار و بهره‌وری انرژی کشور کمک خواهد کرد.

منبع: توانیر

برچسب ها: صنایع انرژی بر ، شرکت توانیر ، مصرف برق
خبرهای مرتبط
سرانه مصرف انرژی بخش خانگی ایران سه برابر متوسط جهانی است
توانیر افزایش قیمت برق را تکذیب کرد
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اسراف در تخصیص زمین ممنوع + فیلم
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
آخرین اخبار
افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در کلان‌شهر‌ها طی ۵ روز آینده
توزیع یک سوم نهاده مصرفی در سامانه بازارگاه
کارت‌های اضطراری سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده‌اند
واگذاری بنادر ماهیگیری گامی موثر در افزایش بهره‌وری و اشتغالزایی
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اسراف در تخصیص زمین ممنوع + فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم