مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: این اقدام در جهت اجرای مصوبه وزیر نیرو و به‌منظور ارتقای بهره‌وری و حفظ پایداری شبکه برق کشور در ایام اوج مصرف صورت می‌گیرد.

وی گفت: صنایع مشمول ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که هنوز نیروگاه‌های خود را به مدار نیاورده‌اند، می‌توانند از طریق مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی، از جمله تعویض کولرهای گازی پنجره‌ای و جایگزینی موتور کولرهای آبی قدیمی با موتورهای کم‌مصرف BLDC، در این برنامه مشارکت کنند و از مزایای افزایش سقف مجاز مصرف برق بهره‌مند شوند.

مدیرعامل توانیر تأکید کرد: صنایعی که از این فرصت استفاده نکنند یا در انجام تکالیف قانونی کوتاهی داشته باشند، در اولویت برنامه‌های مدیریت بار و محدودیت برق در تابستان آینده قرار خواهند گرفت.

به گفته وی، شرکت‌های برق منطقه‌ای موظف شده‌اند ضمن اطلاع‌رسانی گسترده درباره ضوابط و مزایای این طرح، نشست‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی برای صنایع برگزار کنند و گزارش مشخصات طرح‌های پیشنهادی از جمله نوع تجهیزات قابل جایگزینی، موقعیت جغرافیایی و میزان صرفه‌جویی احتمالی را حداکثر تا ۱۹ آبان ۱۴۰۴ به شرکت توانیر ارسال کنند.

رجبی مشهدی افزود: اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، هم به سود صنایع است و هم به نفع شبکه سراسری برق کشور؛ چرا که موجب کاهش شدت انرژی، کاهش هزینه‌های تولید و پایداری بیشتر شبکه می‌شود. این طرح گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف قانون مانع‌زدایی و ارتقای تاب‌آوری صنعت برق است.

مدیرعامل شرکت توانیر در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه، نمادی از همکاری دوسویه میان صنعت برق و صنایع انرژی‌بر است که با نگاهی راهبردی به مدیریت مصرف، توسعه پایدار و بهره‌وری انرژی کشور کمک خواهد کرد.

منبع: توانیر