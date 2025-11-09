نمایندگان مجلس با معافیت تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد، از پرداخت حقوق ورودی موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان) در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با ماده ۱۴ با ۲۲۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۴ این طرح آمده است:

الف- متن زیر به عنوان یک بند به ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

- تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب- صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی مشمول بند «الف» ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان می‌شود.

پ- کلیه دستگاه‌های اجرایی با ماهیت و ماموریت نظامی ، دفاعی و امنیتی از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند.

ت- سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است عملکرد اجرای این قانون را در دوره‌های شش‌ماهه به شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و کمیسیون‌های صنایع و معادن و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ مربوط به معافیت برخی اقلام و کالاها از حقوق ورودی است.

همچنین ماده ۱۳ این طرح جهت رفع برخی ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، معافیت گمرکی
خبرهای مرتبط
با رأی نمایندگان مجلس؛
تکالیف سازمان ملی هوش مصنوعی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی تعیین شد
تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی
موافقت مجلس با تشکیل مرکز توسعه خدمات پردازشی و نحوه تأمین امنیت سایبری سامانه‌های هوش مصنوعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دولت و مجلس جوابگوی این فاجعه باشند؛ چرا مواد غذایی ۶ مرتبه گران شده؟ +ویدیو
مجلس و دولت پاسخ بدهند که چرا امسال قیمت مواد غذایی ۶ مرتبه گران شده است؟ فروشندگان مواد غذایی به مشکل کمبود نقدینگی برخورده‌اند چون قیمت اجناس روزانه گران می‌شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
متأسفانه عیدی بازنشستگان مخابرات در سال ۱۴۰۳ با ۳۰ الی ۳۵ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه و مالیات مبلغ ۳ میلیون بوده است چرا؟ و این در حالی است که کارکنان رسمی شرکت مخابرات از ۱۸ آبان ماه سال ۱۳۸۸ تاکنون هر سال ۲ ماه عیدی دریافت می کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون به حق و حقوق‌شان نرسیدند پرداخت بن خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟ تأخیر در پرداخت مطالبات صدای بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را درآورد. چرا مخابرات اقدامی انجام نمی‌دهد؟ امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است.
۰
۰
پاسخ دادن
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
آمادگی ایران برای هرگونه مساعدت جهت برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
آخرین اخبار
امکان ثبت ارزش شمش طلا به عنوان سرمایه خارجی فراهم شد
قائم‌پناه: کوچک‌سازی دولت از دستور کار خارج نشده است
انصاری: روش‌های اصولی برای اجرای قانون اساسی وجود ندارد
گزارش وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن/ تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی
آمادگی ایران برای هرگونه مساعدت جهت برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان
خطیب‌زاده: ایران هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده است
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند