باشگاه خبرنگاران جوان؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست پایش طرحهای حمایتی مسکن اعلام کرد: در راستای اجرای نهضت مدرسه سازی، فرآیند ساخت ۳۲۰ مدرسه در مجموعه وزارت راه و شهرسازی در دست اجرا است.
حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست پایش طرحهای حمایتی مسکن که اظهار داشت: احداث مدرسه در شهرهای جدید و بافتهای هدف نوسازی و بهسازی، یکی از اولویتهای مهم وزارت راه و شهرسازی است. هم اکنون ۳۲۰ مدرسه در سایتهای طرحهای ملی مسکن، شهرهای جدید، بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در حال ساخت است که امید میرود تعداد قابل توجهی از این مدارس در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به بهره برداری برسد.
در این نشست، علاوه بر تشریح عملکرد تامین خدمات روبنایی آموزشی (احداث مدارس) در سایتهای مسکن حمایتی توسط سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران، موضوعات دیگری از جمله، عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نصب آسانسورهای واحدهای مسکونی مهر به تفکیک استانها و... به بحث و بررسی گذاشته شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تسریع در تکمیل و تحویل واحدهای مسکن حمایتی گفت: احداث مدارس به عنوان یکی از خدمات روبنایی مهم در سایتهای مسکن حمایتی که مورد تاکید رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی است با اهتمام ویژه توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران در استانها، شهرهای جدید و بافتهای فرسوده دنبال میشود و برخی نیز تحویل شده است که امیدواریم این اقدام مهم تداوم یابد و سرعت بیشتری به خود بگیرد.
وی ادامه داد: در سنوات گذشته نیز روند احداث مدرسه توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی وجود داشته است که این امر مهم هم اکنون با جدیت ادامه دارد.
طاهرخانی اظهار امیدواری کرد تا نهضت مدرسه سازی تداوم یابد و در کنار آن تامین سایر خدمات روبنایی و زیربنایی در همکاری با سایر دستگاهها و وزارتخانهها سرعت یابد.
تعیین تکلیف نصب آسانسورهای مسکن مهر
طاهرخانی همچنین در این نشست بعد از شنیدن گزارش مربوط به تامین آسانسورهای طرحهای حمایتی مسکن تاکید کرد: با توجه به آنکه آسانسورهای موردنیاز واحدهای تکمیل شده مسکن مهر خریداری شده است، موضوع نصب و تخصیص آسانسورهای خریداری شده برای واحدهای مسکونی مهر حداکثر تا یک ماه آینده تعیین تکلیف شود و گزارش آن در جلسات آتی ارایه شود.
وی افزود: اولویت تامین آسانسور با واحدهای مسکن مهر و سپس واحدهای حمایتی تکمیل و تحویل شده یا در آستانه تکمیل و تحویل به متقاضیان است.
گفتنی است، جلسات پایش طرحهای مسکن با هدف تسریع در اجرای طرحهای مسکن حمایتی و سایر برنامههای در دست اجرا در بخش مسکن هر دو هفته یکبار تشکیل میشود و فرایند سیاستگذاری تا اجرا در طرحهای تامین مسکن کم درآمدها مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.