رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی گفت: ادعای ابردزدی کشور‌های همسایه از ایران و مقصر دانستن آنها در خشکسالی ایران صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبور از نیمه آبان ماه سال جاری و مرور آمار نگران کننده میزان بارش‌ها در سال آبی جاری، نشان می‌دهد در برخی مناطق جغرافیایی کشور وضعیت بارش ها اصلاً مطلوب نبوده است.

آنطور که عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب بیان کرده است، در بیشتر نواحی کشور با کم‌بارشی شدید و در تهران تقریباً با بی‌بارشی مواجه شده‌ایم. به همین دلیل منابع آبی و روان‌آبی که در سال‌های نرمال وارد سدهای ما می‌شد، هم‌اکنون در اختیار نیست.
‌‌
این موضوع در اذهان برخی از افراد جامعه موضوعاتی مانند ابردزدی را تقویت کرده و به شائبه هایی مانند دستکاری وضعیت بارش‌های کشور توسط کشورهای همسایه دامن زده است.
 
در همین رابطه محمد مهدی جوادیان‌زاده ، رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آبهای جوی، شایعه ابر دزدی را تکذیب کرد و گفت: براساس پژوهش‌های انجام شده در دنیا و تایید سازمان جهانی هواشناسی، امکان جابجایی ابرها به انرژی بسیار زیادی نیاز دارد که هنوز چنین اقدامی در قدرت بشر نیست.
 
وی با تأکید بر اینکه ادعای ابردزدی کشورهای همسایه از ایران و مقصر دانستن آنها در خشکسالی کشور صحت ندارد، تشریح کرد: این واقعیت از آن جهت مورد تأکید است که بدانیم همین کشورها نیز با خشکسالی و کم بارشی مواجه هستند و میزان بارش‌ها در این کشورها نیز بعضاً تا 50 درصد کاهش داشته است، بنابراین امکان اینکه آنها ابرها را جابجا و یا سامانه‌ها را مدیریت کنند وجود ندارد. 
 
جوادیان‌زاده همچنین یادآور شد: با این وجود از آنجایی که علم بشری همواره در حال پیشرفت است، نمی توان همه چیز را منتفی دانست و نمی‌توانیم در این زمینه تحقیق، پژوهش و کنجکاوی نداشته باشیم.
 
وی در همین رابطه اضافه کرد: ‌برهمین اساس یکی از وظایف سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آبهای جوی مجهز کردن خود به تجهیزات و رصد هوا است تا در صورت وجود مشکل آن را پیگیری و بررسی کند.
 
منبع: وزارت نیرو
برچسب ها: کم بارشی ، بارورسازی ابرها
خبرهای مرتبط
رئیس موسسه تحقیقات آب هشدار داد:
کاهش ۵۰ درصدی ذخایر آب تهران نسبت به سال گذشته/ باید برای بحران آماده شویم
واکنش هواشناسی تهران به بارورسازی ابرها
هشدار سخنگوی صنعت آب کشور؛
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ابر دزدي چيه بابااااا، كشورهاي همسايه ابرها رو بارور ميكنن به ايران نميرسه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همه میدونن ترکیه و اسرائیل و باکو دارن ابردزدی میکنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
گرمایش کره زمین وفرهنگ نادرست استفاده از آب،بی لیاقتی و خیانت مسئولین، فروش آب ....
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
قطعا اسرائیل و امریکا در خشکسالی ایران دخالت میکنن . حالا به چه روشی رو خدا میدونه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
گرمایش کره زمین وفرهنگ نادرست استفاده از آب،بی لیاقتی و خیانت مسئولین، فروش آب ....
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
پاک کردن صورت مسئله بجای حل مسئله. بیش از چهل ساله همین ترفند رو به کار میگیرید. دیگه جواب نمیده مردم آگاه و باسواد هستند.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
در توان بشر است در توان شما بی سواد بی لیاقت نیس
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
از این می ترسیم که مسولین چند ساله اجاره بدند ابرها رو تا خرج دولت رو بدند
از بس کار کردم برای کارمندا دولت خسته شدیم
دولت از راه های مختلف کسب درامد مبکنه مثلا تورم یا همون ماابات غیر مستقیم از فقیرها
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم.این چیزها را از روشهای علمی نمیشه پیش بینی کرد اما برای برطرف کردن مشکل از روشهای دینی میشه بهره برد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
یه جوری نظر میدن و حرف میزنن که انگار به تمام علوم و فنون عالم اشراف دارن بابا بخدا یکی بعیده اینجوری باشه یا حد اقل در دست ما شواهدی که ابر دزدی میشه وجود ندارد بهتر نیست؟؟!! این خاصیت میکروفون و پست و عنوان دولتیه یعنی یکی بگه نمی‌دونم یا اطلاع ندارم انگار یه چیزی خفه شون می‌کنه اکثر مون همینجوری هستیم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ابر دزدی وقتی ابر نیست
۲
۳
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
لازم نیست بدزدند که. ابر هارو بارور میکنن براشون میباره چیزی واسه ما نمیمونه.
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مدارک دکترا رو کیلویی اهدا میکنند وطبق اون مدارک پست ها رو تقسیم میکنن و بعدش باید بشینیم و جک های بی مزه بشنویم
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دلیلش فساد و اختلاس ظلم به مردم نکنید
۲
۸
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بشر در خشکسالیها نقش دارد ونمیشود گفت که بشر تاثیر گذار نیست وقتی سفرهای زیر زمینی خالی شد زمین رطوبت خودش را از دست میدهد در نتیجه جنگلها و مراتع نایود میشوند و ابرها رطوبت کافی از زمین را برای بارش دریافت نمیکنند وباعث خشکسالی نیشود همین سده ها هم عاملی است درست است ای را جمع میکنتد ولس باعث خشوی پایین دست ها شده اند مثل دریاچه ارومیه خلاصه خواستین خوبش کنیم ویرانش کردیم
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
Down With USA
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اسرائیل میتونه.
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر اسرائیل کودک کش
۱۲۳
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اسراف در تخصیص زمین ممنوع + فیلم
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
آخرین اخبار
افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در کلان‌شهر‌ها طی ۵ روز آینده
توزیع یک سوم نهاده مصرفی در سامانه بازارگاه
کارت‌های اضطراری سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده‌اند
واگذاری بنادر ماهیگیری گامی موثر در افزایش بهره‌وری و اشتغالزایی
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اسراف در تخصیص زمین ممنوع + فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم