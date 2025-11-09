باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، از اجرای برنامهریزیهای دقیق برای تأمین پایدار گاز در فصل زمستان خبر داد و گفت:«با تکیه بر تجارب سالهای گذشته، جلسات فشرده و منظم به ریاست وزیر نفت برگزار میشود تا آمادگی کامل برای ورود به ماههای سرد سال فراهم شود.»
بورد با اشاره به نقش کلیدی منطقه عسلویه در تولید گاز کشور اظهار داشت:«عسلویه بهتنهایی بیش از ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین میکند و با افزایش ظرفیت تولید نسبت به سال گذشته، امید داریم بتوانیم نیازهای گازی کشور را بدون وقفه تأمین کنیم.»
وی ضمن تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز خاطرنشان کرد:«در کنار افزایش میزان تولید، کنترل و بهینهسازی مصرف از سوی مردم نیز ضروری است. لازم است همه شهروندان به مصرف بهینه گاز در بخش خانگی توجه ویژهای داشته باشند.»
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین از تعیین محدودیتهایی برای صنایع و نیروگاهها در روزهای اوج مصرف خبر داد و افزود:«اگرچه این محدودیتها برای تأمین پایدار گاز خانگی در نظر گرفته شده است، اما همکاری مردم نقش تعیینکنندهای در عبور بدون مشکل کشور از زمستان دارد.»
بورد تأکید کرد:«امیدواریم با همراهی مردم و رعایت الگوی صحیح مصرف، مانند سال گذشته، زمستان پیش رو را بدون هیچ مشکل خاصی سپری کنیم. توجه به صرفهجویی، کلید موفقیت در این مسیر است.»