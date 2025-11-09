عضو هیات رئیسه مجلس سوالات نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را اعلام وصول کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه، ۱۸ آبان) سه سوال نمایندگان از وزرای ورزش و جوانان و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را اعلام وصول کرد.

سوالات اعلام وصول شده به شرح زیر است:

سوال فتح الله توسلی، نماینده بهار و کبودر آهنگ، و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان درخصوص کوتاهی در انجام وظایف قانونی و بی‌توجهی به مناطق محروم شهرستان‌ها

سوال حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان درخصوص بی‌توجهی به مسائل مرتبط با جوانان

سوال بیت‌الله عبدالهی، نماینده اهر و هریس، از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص عدم پوشش تلفن همراه و اینترنت در راه‌ها و روستاهای کشور