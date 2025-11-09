عضو هیات رئیسه مجلس سوالات نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را اعلام وصول کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه، ۱۸ آبان) سه سوال نمایندگان از وزرای ورزش و جوانان و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را اعلام وصول کرد.

سوالات اعلام وصول شده به شرح زیر است:

سوال فتح الله توسلی، نماینده بهار و کبودر آهنگ، و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان درخصوص کوتاهی در انجام وظایف قانونی و بی‌توجهی به مناطق محروم شهرستان‌ها

سوال حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان درخصوص بی‌توجهی به مسائل مرتبط با جوانان

سوال بیت‌الله عبدالهی، نماینده اهر و هریس، از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص عدم پوشش تلفن همراه و اینترنت در راه‌ها و روستاهای کشور

تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف/ با واگذاری حقوق و مزایا را از دست دادیم!
۱۴:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
۱۸ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۱:۴۱

تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف/ با واگذاری حقوق و مزایا را از دست دادیم!

بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌عدم توجه به مطالبات خود و همچنین به مناسبتِ سالروز واگذاریِ شرکت مخابرات در شهرهای مختلف تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، یکشنبه ۱۸ آبان ماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌ عدم توجه به مطالبات خود و همچنین به مناسبتِ سالروز واگذاریِ شرکت مخابرات در تبریز، کرمانشاه، همدان، تهران، اصفهان، گیلان، مریوان، زنجان، بیجار، کرمان و برخی دیگر از شهرها مقابل ادارات مخابرات تجمع کردند.

بازنشستگان مخابرات ایران تاکنون در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی بیش از صد تجمع برگزار کرده‌اند.

بازنشستگان ۱۸ آبان را روز سیاه مخابرات می‌دانند و می‌گویند بعد از واگذاری شرکتِ مخابرات، کارکنان شاغل و بازنشسته این شرکت بسیاری از حقوق و مزایای خود را از دست داده‌اند.
و این در حالی است که مدیران، مسئولان و سایر کارمندان شرکت مخابرات در شرکت مخابرات ایران، تهران و دیگر استان های سکه وجشن پایان خدمت خودشان را دریافت کرده اند.
۱۱:۱۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
با عرض سلام. بازنشستگان ۱۳۹۵ هنوز سکه های بازنشستگیمان وجشن پایان خدمت را دریافت نکرده ایم. لطفا پیگیری نمایید. از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران پس لطفا پیگیری فرمایید و این در حالی است کسانی که در سال ۱۳۹۶ بازنشسته شده اند و در سال ۱۳۹۷ دریافت کرده اند. و این در حالی است که مدیران، مسئولان و سایر کارمندان شرکت مخابرات در شرکت مخابرات ایران، تهران و دیگر استان های سکه وجشن پایان خدمت خودشان را دریافت کرده اند.
ناشناس
۱۱:۱۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون به حق و حقوق‌شان نرسیدند پرداخت بن خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟ تأخیر در پرداخت مطالبات صدای بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را درآورد. چرا مخابرات اقدامی انجام نمی‌دهد؟ امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است.
جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران
۱۱:۱۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تفاوت افزایش معوقات کمک هزینه خوار بار و سایر رفاهیات مناسبت های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟ بازنشستگان مخابرات منطقه تهران ۳ سال و ۷ ماه طلبکارند پرداخت مانده رفاهیت مناسبتی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در سایت مخابرات ما در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ درج شده است ولی اما متأسفانه امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ هست که هنوز هم از پرداخت آن هیچ خبری نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران
بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران می گوید
۱۱:۱۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمودزاده، رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

جناب آقای مهندس ملک جعفریان مدیر مخابرات استان تهران

سلام علیکم

در این مدت ۲۴ ماه در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ برای بنده فقط مبلغ ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کمک هزینه خوار بار واریز کردن. شرم آور و تاسف بار است که فیش کمک هزینه خواربار بنده از آبان ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون صفر! و متأسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ بازنشسته مخابرات منطقه تهران
ناشناس
۱۱:۱۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مدیران شرکت مخابرات ایران از سال 1400 تاکنون ثابت کردند که بویی از انسانیت نبرده اند
مدیران مخابرات منطقه تهران از سال 1400 تاکنون ثابت کردند که بویی از انسانیت نبرده اند
دولتمرده ان، مسئولان و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور هم شریک جرم خیانت ها مدایران و مسئولین شرکت مخابرات ابران و هم مخابرات تهران هستند.
شرکت مخابرات ایران به اسم بیمه تکمیلی و در سایه سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور پول خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات را دزدی می کند
ناشناس
۱۱:۱۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ که فیش حقوقی خرداد، تیر ماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر شده است ولی اما متأسفانه فیش حقوقی برخی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صفر! امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است.
ناشناس
۱۱:۱۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگر واقعا شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه تهران مشکل مالی و بودجه دارند یک ماه حقوق و مزایای کارکنان خودشان را پرداخت نکنند که کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را پرداخت کنند. در عین حال، امروز یکشنبه 18 آبان 1404 است ولی هنوز فیش‌های کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های خرداد، تیر، مرداد شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است هیچ کس پاسخگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست. با گذشت‌ 3 سال، 7 ماه و 18 روز است که متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
ناشناس
۱۱:۱۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون به حق و حقوق‌شان نرسیدند پرداخت بن خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟ تأخیر در پرداخت مطالبات صدای بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را درآورد. چرا مخابرات اقدامی انجام نمی‌دهد؟ امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است.
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
پرداخت بن خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟
تأخیر در پرداخت مطالبات صدای بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را درآورد.
چرا مخابرات اقدامی انجام نمی‌دهد؟
اینکه دولت به‌جای حمایت زیر پای بازنشستگان مخابرات را خالی می‌کند.
دولت هیچ نوع کمکی به بازنشستگان مخابرات نمی‌کند.
دولت هیچ کمکی به بازنشستگان مخابرات نمی‌کند بازنشستگان مخابرات در شرایط معیشتی خوبی قرار ندارند و تأمین هزینه‌های زندگی برای آن‌ها بسیار سخت شده است.
دولت تنها به پولداران و سرمایه‌داران کمک می‌کند. این موارد باعث می‌شود آسیب‌ها به قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه بیشتر شود.
ناشناس
۱۱:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
متأسفانه عیدی بازنشستگان مخابرات در سال ۱۴۰۳ با ۳۰ الی ۳۵ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه و مالیات مبلغ ۳ میلیون بوده است چرا؟ و این در حالی است که کارکنان رسمی شرکت مخابرات از ۱۸ آبان ماه سال ۱۳۸۸ تاکنون هر سال ۲ ماه عیدی دریافت می کنند.
ناشناس
۱۱:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون به حق و حقوق‌شان نرسیدند پرداخت بن خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟ تأخیر در پرداخت مطالبات صدای بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را درآورد. چرا مخابرات اقدامی انجام نمی‌دهد؟ امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است.
ناشناس
۱۱:۱۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ که فیش حقوقی خرداد، تیر ماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر شده است ولی اما متأسفانه فیش حقوقی برخی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صفر! امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است.
ناشناس
۱۱:۲۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نصرالله پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس
جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه
جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان
جناب آقای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران
سلام علیکم
امروز 18 آبان 1404 - 11:21 است که چرا کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از خرداد ماه سال 1404 تاکنون واریز نشده است؟
با گذشت‌ 3 سال، 7 ماه و 18 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کس هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
امروز یکشنبه 18 آبان 1404 هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است چرا مخابرات منطقه تهران آنقدر خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های را دیر پرداخت میکنه?????
ناشناس
۱۱:۵۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
پرداخت بن خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟
تأخیر در پرداخت مطالبات صدای بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را درآورد.
چرا مخابرات اقدامی انجام نمی‌دهد؟
اینکه دولت به‌جای حمایت زیر پای بازنشستگان مخابرات را خالی می‌کند.
دولت هیچ نوع کمکی به بازنشستگان مخابرات نمی‌کند.
دولت هیچ کمکی به بازنشستگان مخابرات نمی‌کند بازنشستگان مخابرات در شرایط معیشتی خوبی قرار ندارند و تأمین هزینه‌های زندگی برای آن‌ها بسیار سخت شده است.
دولت تنها به پولداران و سرمایه‌داران کمک می‌کند. این موارد باعث می‌شود آسیب‌ها به قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه بیشتر شود.
