وزیر امور خارجه گفت: در حال حاضر هیچ امکانی برای از سر گیری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی در پاسخ به سوالی در خصوص امکان از سر گیری مذاکرات با آمریکا، اظهار کرد: واقعیت این است که در حال حاضر هیچ امکانی وجود ندارد، چون ما هیچ رویکرد مثبت یا سازنده‌ای از طرف آمریکا نمی‌بینیم.

وی خاطر نشان کرد: هر زمان که آنها برای مذاکره‌ای بر اساس پایه برابر برای یک توافق سودمند برای هر دو طرف آماده باشند؛ مذاکره می‌تواند ممکن باشد و ایران می‌تواند آن را مورد بررسی قرار دهد. اما رویکردی که ما از آمریکایی‌ها می‌بینیم چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
این آقایون انگار هنوز آمریکا را نشناختند ،یا موقعی که رهبر انقلاب در مورد آمریکا و خصوصیاتش حرف میزدند این آقایون پنبه در گوش داشتند ، مذاکره هرگز فقط جنگ
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خاک به سرتون اگه بازم به فکر مذاکره با آمریکا هسنید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اسرائیل و حامیانش 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در سوریه، لبنان، غزه و منطقه هستند.
۱۶:۱۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اسرائیل و حامیانش 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در سوریه، لبنان، غزه و منطقه هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
حزب‌الله ۹۰ درصد خلع سلاح شد؟ | اسرائیل جنگ تازه راه می‌اندازد؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مذاکره ایران با آمریکا از همان ابتدا غلط و اشتباه بود
۱۶:۰۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مذاکره ایران با آمریکا از همان ابتدا غلط و اشتباه بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
هزینه سرسام‌آور عملیات اسرائیل علیه ایران: ۲۰ میلیارد شِکِل و بدهکاری دولت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ایران باید از سیاست‌های آمریکا و اروپا و هم آژانس فاصله بگیرد چون به خاطر که آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه سگ دست نشانده رژیم صهیونیستی هستند.
بعد از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، گروسی اعلام داشت که هیچ سندی که ایران به سمت سلاح هسته‌ای برود، وجود ندارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا و انگلیس بزرگ‌ترین مانع صلح پایدار در جهان‌اند
۱۳:۳۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آمریکا و انگلیس بزرگ‌ترین مانع صلح پایدار در جهان‌اند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
انگلیس جنایتکار خودش سلاح هسته ای در اختیار دارد پس انگلیس حق صلاحیت مذاکره در باره سلاح هسته ای با ایران را ندارد.
مذاکره عراقچی و... با انگلیس جنایتکار خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.
سفیر انگلیس باید از تهران اخراج شود/ و حسن روحانی هم رسما باید از مردم ایران عذرخواهی کند انگلیس جنایتکار از سال 1332 تاکنون تهدیدی برای ایران، منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
نیروهای آمریکا جنایتکار از سال 2003 تاکنون در عراق چه غلطی می کنند؟
نیروهای انگلیس جنایتکار از سال 2003 تاکنون در عراق چه غلطی می کنند؟

مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل نمی‌کند.
مذاکره، مشکل ما با اروپا را حل نمی‌کند.
انتظار برای حل مشکلات توسط آمریکا و اروپا اشتباه است.
اگر انتظار داریم آمریکا یا اروپا مشکلات ما را حل کنند اشتباه می‌کنیم.
آمریکا یا اروپا مشکلات ما را حل نمی کنند.
از سال 1357 تاکنون برای همه مردم ایران ثابت شده است پس مذاکره ایران با آمریکا و اروپا غلط و اشتباه بوده است.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آمریکا کشوری است که بیش از هر کشور دیگری معیارهای بشری را نقض می‌کند. او در بخش دیگری نقض حقوق مهاجران و آزادی بیان در انگلیس را «روتین و سیستماتیک» توصیف کرد و افزود لندن نیز همانند واشنگتن از عاملان جنایات رژیم صهیونیستی و ناقضان حقوق بشر است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران را مصداق «جنایت جنگی» خواند و از کشته شدن ۸۰ شهروند ایرانی در حمله به زندان اوین سخن گفت. در ادامه، او غزه را نماد رسوایی مدعیان حقوق بشر دانست و اظهار کرد: حمایت سیاسی و رسانه‌ای غرب از رژیم صهیونیستی، مشارکت مستقیم در جنایات علیه بشریت است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
این جنگ که هم‌زمان با مذاکرات ایران و آمریکا رخ داد، بیانگر استمرار سیاست‌های تهاجمی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شمار شهدای غزه از آغاز جنگ به 68 هزار و 987 نفر رسید هزینه بمب‌های اسرائیل علیه مردم غزه، از پول نفت کشورهای عربی تامین می‌شود.
آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد نقض قوانین بین‌المللی است. آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اسرائیل در غزه مرتک نسل کشی شده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
انگلیس جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با انگلیس جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
حمله نماینده مجلس به عراقچی: برجام دستاوردی جز رشد منفی نداشت
نماینده مجلس در واکنش به سخنان اخیر عراقچی نوشت برجام ده سال کشور را معطل و اقتصاد را منفی کرد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا جنایتکار دشمن تاریخی ملت ایران بوده است. اروپا جنایتکار دشمن تاریخی ملت ایران بوده است.
۱۲:۳۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار دشمن تاریخی ملت ایران بوده است.
اروپا جنایتکار دشمن تاریخی ملت ایران بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایران، آمریکا، اروپا، هر سه در مذاکره و توافق هسته ای برجام به مردم ایران خیانت کردند
۱۲:۳۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ایران، آمریکا، اروپا، هر سه در مذاکره و توافق هسته ای برجام به مردم ایران خیانت کردند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.
۰
۰
پاسخ دادن
