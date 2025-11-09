وزیر امور خارجه گفت: در حال حاضر هیچ امکانی برای از سر گیری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی در پاسخ به سوالی در خصوص امکان از سر گیری مذاکرات با آمریکا، اظهار کرد: واقعیت این است که در حال حاضر هیچ امکانی وجود ندارد، چون ما هیچ رویکرد مثبت یا سازندهای از طرف آمریکا نمیبینیم.
وی خاطر نشان کرد: هر زمان که آنها برای مذاکرهای بر اساس پایه برابر برای یک توافق سودمند برای هر دو طرف آماده باشند؛ مذاکره میتواند ممکن باشد و ایران میتواند آن را مورد بررسی قرار دهد. اما رویکردی که ما از آمریکاییها میبینیم چنین چیزی را نشان نمیدهد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت