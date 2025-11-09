انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درباره اقتصاد دریا‌محور، متخصصان داخلی برای نخستین‌بار موفق به دستیابی به فناوری ارتقای لایروب‌های بزرگ شده‌اند؛ فناوری‌ای که پیش از این تنها در اختیار چند کشور محدود جهان بود.

وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای صاحب فناوری لایروبی سنگین قرار گرفته است. این دستاورد حاصل ایمان، تلاش و ایستادگی فرزندان این سرزمین است و نمادی از خودکفایی و استقلال فنی کشور به شمار می‌آید.

فرمانده خاتم با اشاره به اینکه ایران دیگر در حوزه لایروبی و تجهیزات بندری به هیچ کشور بیگانه وابسته نیست، گفت: این موفقیت علاوه بر ارتقای ظرفیت عملیاتی، موجب صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی نیز شده و گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساخت‌های دریایی کشور به شمار می‌آید.

عابد گفت: این قرارگاه به همت مهندسان داخلی توانست در یک عملیات پیچیده مهندسی، سه شناور لایروب راهبردی شامل پردیس ۵، پردیس ۵۹ و نوسود را بازطراحی و نوسازی کند.

وی افزود: بزرگ‌ترین این شناورها، پردیس ۵، پس از ارتقا، قدرتی بیش از دو برابر گذشته یافته و توان انجام عملیات لایروبی در بسترهای سخت و صخره‌ای را داراست.

وی ادامه داد: در این پروژه، «سیستم‌های هیدرولیکی لایروب‌ها به سامانه‌های برقی بازمهندسی شد، قطعه اصلی ۱۷۰ تنی طراحی و در داخل کشور ساخته شد، گیربکس‌ها و پمپ‌ها تغییر یافتند و توان موتور و ژنراتور افزایش یافت تا انرژی لازم برای لایروبی در سخت‌ترین بسترهای دریا تأمین شود.»

گفتنی است هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه خاتم، پیش از این نیز با اجرای بیش از ۱۳۰ کیلومتر موج‌شکن، طراحی و احداث بنادر بزرگ شهید رجایی، شهید بهشتی، پارسیان و بندر پتروشیمی پارس، سهمی تعیین‌کننده در توسعه بنادر کشور داشته است. اکنون با دستیابی به فناوری ارتقای لایروب‌ها، حلقه نهایی زنجیره خودکفایی دریایی نیز تکمیل شده است.

در مجموع، با تکیه بر توان داخلی، بیش از ۲۶۷ میلیون تُن به ظرفیت بنادر کشور افزوده شده، ۷۰ میلیون متر مکعب عملیات لایروبی انجام شده و ۷۱۰ هکتار زمین استحصال گردیده است.