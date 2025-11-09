در حالی‌که بسیاری از شرکت‌ها سال گذشته موجی از اخراج نیروها را با شعار «جایگزینی با هوش مصنوعی» توجیه می‌کردند، همان شرکت‌ها در حال بازاستخدام کارکنان سابق خود هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تحلیل داده‌های بیش از ۲٫۴ میلیون کارمند در ۱۴۲ شرکت جهانی نشان می‌دهد حدود ۵ درصد از نیروهایی که در دوران «تب هوش مصنوعی» اخراج شده بودند، دوباره به کار بازگشته‌اند. کارشناسان می‌گویند وعده شرکت‌ها برای «جایگزینی کامل انسان با ماشین» هنوز واقعیت ندارد.

بسیاری از شرکت‌ها با هزینه‌های بالای پیاده‌سازی، خطاهای فنی و نبود بازده مالی ملموس روبه‌رو شده‌اند. بر اساس برآوردها، بیش از ۹۵ درصد سازمان‌ها هنوز نتیجه اقتصادی مشخصی از سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به‌دست نیاورده‌اند. در نتیجه، شرکت‌ها دوباره به مهارت‌های انسانی بازمی‌گردند؛ همان کارمندانی که تا دیروز تصور می‌شد «قابل جایگزینی» هستند.

موج تازه بازگشت نیروها نشان می‌دهد آینده کار ترکیبی از فناوری و انسان خواهد بود، نه جایگزینی یکی با دیگری.

منبع: خبر آنلاین

برچسب ها: هوش مصنوعی ، اخراج کارمندان ، امنیت شغلی
