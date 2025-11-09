باشگاه خبرنگاران جوان - محمود گودرزی با تأکید بر نقش نظارتی این شرکت گفت: ما مانند یک داور فوتبال هستیم؛ کیفیت بازی، گل زده یا خورده برایمان اهمیتی ندارد، بلکه آنچه اهمیت دارد، رعایت قانون و ارتقای شفافیت و کارایی بازار طبق ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار است. هدف ما حفظ پویایی بازار سرمایه است.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: تا پایان سال، وعده می‌دهیم شاخص‌های جدیدی در بورس تهران رونمایی کنیم که متناسب با اندازه شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ طراحی شده‌اند. این شاخص‌ها به مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا بر مبنای آن، صندوق‌های جدید و متنوعی طراحی و عرضه کنند.

گودرزی با اشاره به اهمیت این اقدام برای گسترش ابزار‌های مالی گفت: با راه‌اندازی این شاخص‌ها، فرصت تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به شرکت‌های کوچک و متوسط بورس تهران فراهم می‌شود تا از طریق صندوق‌های مبتنی بر این شاخص‌ها، سرمایه‌گذاری هدفمندتر و بازدهی متناسب‌تری را تجربه کنند.