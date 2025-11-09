هفته سوم مسابقات لیگ دسته اول والیبال بزرگسالان باشگاه‌های کشور با شروع طوفانی گلفام آمل و صدرنشینی شوکاشور آمل همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - کود گلفام آمل در نخستین بازی فصل موفق شد، شهرآورد مازندران را با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل تهران بیشه چمستان پشت سر بگذارد و شوکاشور آمل هم در حساس‌ترین بازی هفته با همین نتیجه مقدم قزوین را شکست داد و جای حریفش را در صدر جدول گرفت.

نیروانا آمل هم که باید از تیم کاسپین شهر بهشت در سالن ورزشی پیامبر اعظم میزبانی می‌کرد به دلیل عدم حضور این تیم رشتی با حساب ۳ بر صفر برنده اعلام شد.

کود گلفام آمل که به دلیل حضور عادل غلامی سرمربی و ۳ نفر از بازیکنان خود در تیم ملی والیبال جوانان، ۲ بازی را به تعویق انداخت، در اولین گام، دیگر نماینده مازندران، تهران بیشه چمستان را در خانه با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب کرد.

در دست اول، کود گلفام با حساب ۲۵ بر ۲۰ پیروز شد. در دست دوم تهران بیشه ۲۵ بر ۱۷ به برتری دست یافت. در ادامه نیز کود گلفام در ۲ دست دیگر با نتایج ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۳ از سد تهران بیشه چمستان گذشت.

شوکاشور آمل هم در سالن هلال احمر آمل به یک پیروزی ارزشمند دست یافت و به صدر جدول رفت.

این تیم در دست‌های اول و دوم با نتایج ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۳ پیروز شد. در دست سوم این تیم مقدم قزوین بود که ۲۵ بر ۱۹ را با برد به پایان برد. در دست پنجم نیز رقابت دیدنی و جذاب ۲ تیم با برد ۲۸ بر ۲۶ شوکاشور آمل همراه شد.

در نبرد نظامیان پایتخت، نیروی زمینی با حساب ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲، عقاب نهاجا را از پیش رو برداشت.

در پایان مسابقات گروه لیگ دسته اول والیبال بزرگسالان باشگاه‌های کشور، شوکاشور آمل با ۷ امتیاز در صدر جدول رقابت‌ها قرار دارد و نیروانا آمل با ۱ امتیاز کمتر در تعقیب صدرنشین است.

مقدم قزوین و عقاب نهاجا با ۵ امتیاز، رتبه‌های سوم و چهارم را به خود اختصاص داده‌اند.

نیروی زمینی تهران ۳ امتیازی است و در جایگاه پنجم ایستاده است.

کود گلفام با ۱ بازی و ۳ امتیاز تیم پنجم جدول است و تهران بیشه چمستان با ۱ امتیاز، جایگاه هفتم را در اختیار دارد.

