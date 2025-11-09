دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر یک سوم نهاده مصرفی در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور از توزیع قطره چکانی نهاده دامی خبر داد و گفت: توزیع نهاده دامی در سامانه بازارگاه بصورت محدود و قطره چکانی در حال انجام است و هنوز مشکل به طور کامل رفع نشده است.

به گفته وی، بنابر آمار ماهانه صنعت دام و طیور کشور به طور متوسط ۹۰۰ هزارتن ذرت  و ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزارتن کنجاله سویا نیاز دارد که یک سوم این میزان در سامانه بازارگاه توزیع نشده است.

طلاکش ادامه داد: تا زمانیکه بانک مرکزی ارز مکفی در اختیار واردکنندگان نگذارد، مشکل مرتفع نخواهد شد و از طرفی وزیر جهاد کشاورزی قول تامین ۳۰۰ میلیون دلار ارز را دادند، درحالیکه مشکل چند میلیارد دلار است که اگر بخشی از این میزان تامین نشود، این مشکلات ادامه خواهد داشت.

دبیرفدراسیون طیور با بیان اینکه با استمرار روند فعلی تامین ارز قیمت مرغ به ۵۰۰ هزارتومان می رسد، اغراق دانست و گفت: اگر ارز آزاد شود، قیمت مرغ به ۲۵۰ هزارتومان نخواهد رسید. ضمن آنکه در جلسات تقاضا کردیم که با توجه به مشکلات فعلی تامین ارز از سوی بانک مرکزی، ارز آزاد شود و در مقابل دولت به دهک های ضعیف یارانه از طریق کارت الکترونیک دهد چراکه با کاهش ارز از ۱۵ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار راه دیگری جزء آزادسازی وجود ندارد، در غیراین صورت به رقم‌تولید مدنظر نخواهیم رسید.

برچسب ها: نهاده دامی ، صنعت دام و طیور
