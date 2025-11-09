وارش نوشهر پس از کسب ۳ پیروزی به تساوی خانگی در روز پراشتباه داوری رضایت داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - دیدار تیمهای وارش نوشهر و توکان مهام آیریا تهران در هفته چهارم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاههای کشور با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.
زینب اسماعیلی در دقیقه ۵۵ تک گل وارش نوشهر و چهارمین گل فصل خود را در ورزشگاه شهدای نوشهر به ثمر رساند.
اسما قائدی، آرمیتا مشایخ، ریحانه اسلامی، نازنین یوسفی، معصومه بابایی (از دقیقه ۴۴ آوا داوودی)، ملینا علیان، فاطمه کفاش زاده (از دقیقه ۷۰ بهاره صفرزاده)، مبینا حق شناس، زیبا نعمت پور، غزل صابری پور (از دقیقه ۸۷ زهرا کیانی) و زینب اسماعیلی، در مقابل تیم توکان تهران بازی کردند.
وارش نوشهر پس از کسب ۳ پیروزی، در هفته چهارم با اشتباهات مسلم داوری مقابل مهمان پایتخت نشین خود متوقف شد.
وارش نوشهر با کسب ۱۰ امتیاز در صدر جدول گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاههای کشور ایستاده است.
فولاد خوزستان نزدیکترین تعقیب کننده وارش نوشهر نیز با ۹ امتیاز تیم دوم جدول ردهبندی مسابقات است.
فولادیها برای رسیدن به رتبه دوم جدول در هفته چهارم با ۳ گل تیم شهر راز شیراز را شکست دادند.
زینب اسماعیلی مهاجم باهوش و گلزن وارش نوشهر نیز با ۴ گل زده در صدر جدول گلزنان لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاههای کشور قرار گرفته است.