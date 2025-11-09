باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: این شرکت امسال وارد هفتادمین سال فعالیت خود شده است؛ چرا که فعالیت خود را در سال ۱۳۳۴، هم‌زمان با تأسیس ۱۱ سازمان توسعه‌ای دیگر در کشور، آغاز کرده است.

وی با اشاره به نقش محوری این شرکت در توسعه زیرساخت‌های عمرانی کشور افزود: در طول هفت دهه گذشته، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در پروژه‌های حساس، حیاتی و زیربنایی از جمله راه‌سازی، احداث ابنیه و تأسیسات ملی، نقش کلیدی در کنترل کیفیت ایفا کرده است.

کیانپور تصریح کرد: این شرکت از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۰ زیرمجموعه سازمان برنامه کشور بود و از سال ۱۳۵۰ به وزارت راه و ترابری منتقل شد. در آن مقطع، حدود ۷۵ درصد از خدمات این مجموعه به وزارت راه و ترابری و مابقی به سایر دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۶۲، اساسنامه شرکت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اساسنامه‌ای جامع و مترقی که امکان ارائه خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور را برای شرکت فراهم ساخت.

او بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر، صدور خدمات فنی و مهندسی توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، از طریق کمیسیون‌های مشترک با کشورهای همسایه، به یکی از محورهای اصلی توافق‌نامه‌ها تبدیل شده است.

کیانپور افزود: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به پاکستان، نام شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در بند اول کارنامه همکاری مشترک تحت عنوان «همکاری در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی» ذکر شد که این امر، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مجموعه برای حضور در بازارهای بین‌المللی است.

وی اضافه کرد: شرکت در حال حاضر دارای حدود ۱۰۴۰ واحد فعال، شامل شعب، ادارات و واحدهای محلی در هشت منطقه کشور است که در پروژه‌های عمرانی سراسر کشور مشغول ارائه خدمات هستند.

او بیان کرد: هر پروژه‌ای که از سوی دولت یا بخش خصوصی آغاز شود، شرکت این قابلیت را دارد که در کمتر از یک ساعت در هر نقطه از کشور حضور یافته و خدمات کنترل کیفیت را ارائه دهد.

کیانپور تصریح کرد: هم‌اکنون دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان می‌توانند از میان ۶۸۰ نوع آزمایش تخصصی که در این شرکت انجام می‌شود، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. این تعداد آزمایش در پنج سال گذشته از ۴۳۰ به ۶۸۰ نوع افزایش یافته و تنها در یک سال گذشته، حدود ۵۰ نوع آزمایش جدید بر اساس آخرین استانداردهای جهانی، از جمله ASTM و EN، به سبد خدمات شرکت افزوده شده است.

وی یادآور شد: دفتر آموزش و پژوهش شرکت با همکاری سازمان برنامه و بودجه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سایر نهادهای علمی، تاکنون بیش از ۱۰۵ استاندارد را در حوزه‌های بتن، سنگ، ژئوتکنیک و آزمایش‌های غیرمخرب تدوین، تألیف، ترجمه و بومی‌سازی کرده است.

کیانپور اضافه کرد: همچنین در تدوین نشریات فنی از جمله نشریه‌های ۱۰۱ و ۲۳۴ در حوزه ژئوتکنیک و مقررات فنی کشور، همکاری گسترده‌ای میان آزمایشگاه و سازمان برنامه و بودجه، سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی برقرار بوده است.

وی اظهار داشت: تنها در یک سال گذشته، شش عنوان استاندارد ملی در حوزه آسفالت و ۱۳ ترجمه و تدوین تخصصی در بخش فلزات توسط شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام شده است تا خدمات این مجموعه بیش از پیش در خدمت توسعه پایدار کشور و تقویت نظام مهندسی ایران قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه قیر و آسفالت، ما تمام مناطق را تجهیز به دستگاه‌های PG کرده‌ایم که در حوزه قیر عملکردی هستند و به کنترل کیفیت قیر و بهبود طرح اختلاط‌های آسفالت کمک می‌کنند. این امر در نهایت منجر به آن می‌شود که راه‌سازی با کیفیت بهتر و عمر مفید بیشتری در خدمت شبکه راه‌های کشور قرار گیرد. همچنین در تلاش هستیم تا دستگاه‌های پیشرفته‌تر PG Plus، که برای قیرهای اصلاح شده خریداری شده‌اند، در آزمایشگاه ست‌آپ مستقر کنیم.

وی تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع و لزوم تمهیدات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از خرابی در شبکه آزادراهی، بزرگراهی و راه‌های اصلی کشور، ما سالانه به سازمان‌هایی از جمله شهرداری‌ها، سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای، شرکت آزادراه‌های کشور، و شرکت ساخت زیربناهای توسعه حمل و نقل کشور، خدمات ارائه می‌دهیم. ما تقریباً بین ۸۵ تا ۹۵ هزار کیلومتر از شبکه‌های راه‌های کشور را توسط دستگاه‌های اسکنر مکانیزه، که با تصویربرداری دقیق سطح راه کار می‌کنند، پایش می‌کنیم.

او بیان کرد: این تصویربرداری که به صورت هر ۱۰ متر انجام می‌شود، کلیه خرابی‌های سطح روسازی را مشخص کرده و مورد پایش و تحلیل مهندسی قرار می‌گیرد. بر اساس نوع خرابی، تحلیل انجام شده و طراحی مجدد صورت می‌گیرد و به کارفرماها اعلام می‌شود که در چه نقاطی نیاز به تمهیدات پیشگیرانه برای مرمت و بازسازی است. این اطلاعات دقیق باعث می‌شود منابعی که صرف نگهداری شریان‌ها می‌شود، کاملاً هدفمند مصرف شده و از هدر رفت منابع جلوگیری شود.

کیانپور همچنین خاطرنشان ساخت: خوشبختانه با کلان‌شهر‌های کشور از جمله تهران، مشهد، قم، همدان، زنجان و شیراز، همکاری خوبی در پایش شریان‌ها و معابر اصلی شهرها داشته‌ایم. طرح‌هایی که ما ارائه می‌دهیم، بعضاً تا حدود ۸۰ درصد باعث می‌شود منابع بهتر هزینه شوند و در صرفه‌جویی که در نگهداری راه‌ها صورت می‌گیرد، کمک بسزایی به عمران خواهد داشت.