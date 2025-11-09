باشگاه خبرنگاران جوان - یک زن و شوهر اهل میامی آمریکا به تازگی رکورد طولانی‌ترین رابطه زناشویی را به دست آورده‌اند.

النور گیتنز ۱۰۷ ساله می‌گوید: «راز اصلی موفقیت ما در دوام رابطه ازدواجمان این است که عاشق هم هستیم.» در عین حال لیل گیتنز ۱۰۸ ساله هم می‌گوید که عاشق زنش است.

آن‌ها این اظهارات را در مصاحبه با وب سایت لانجوی کوئست بیان کردند و این وب سایت با بررسی گواهی عقد این زوج متوجه شد که آن‌ها در سال ۱۹۴۲ ازدواج کردند و ۸۳ سال است که زن و شوهر هستند.

گفتنی است پیش از این زوج آمریکایی، رکورد طولانی‌ترین ازدواج دنیا به مانوئل دینو ۱۰۶ ساله و ماریا دینو ۱۰۲ ساله اختصاص داشت که ۸۵ سال زن و شوهر بودند تا اینکه در ماه گذشته مانوئل درگذشت.

نحوه آشنایی و ازدواج

لیل و النور گیتنز اولین بار در سال ۱۹۴۱ در حین یک بازی بسکتبال در کالج باهم ملاقات کردند. لیل در این بازی برای تیم دانشگاه کلارک آتلانتا بازی می‌کرد و النور در میان تماشاچیان حضور داشت. النور یادش نمی‌آید که کدام تیم برنده بازی شد، اما یادش می‌آید که بعد‌ها اسم لیل وارد تالار افتخارات دانشگاه کلارک آتلانتا شد. آن‌ها از به تدریج عاشق یکدیگر می‌شوند و علیرغم آن که می‌دانستند لیل باید در خدمت ارتش آمریکا عازم جنگ جهانی دوم شود. آن‌ها در سال ۱۹۴۲ ازدواج کردند.

اعزام لیل به جبهه

لیل در جنگ جهانی دوم در لشکر ۹۲ پیاده آمریکا می‌جنگد. در این زمان النور متوجه می‌شود که باردار اولین فرزند ازدواجشان است. النور با کار برای یک کارخانه تولید کننده قطعات یدکی هواپیما سعی می‌کند درآمد مورد نیاز خانواده را کسب کند. بعد از پایان جنگ جهاین دوم، این زوج به نیویورک نقل مکان می‌کنند. سپس با پذیرفته شدن در آزمون خدمات شهری وارد خدمت دولت می‌شوند و به گوادلوپ در دریای کارائیب نقل مکان می‌کنند.

ادامه تحصیل و نقل مکان به میامی

لیل بعد از مدتی شروع به ادامه تحصیل می‌کند و در ۶۹ سالگی مدرک دکتری خود را در رشته آموزش شهری از دانشگاه فوردهام دریافت می‌کند. ولی در سال‌های اخیر این زوج به میامی در ایالت فلوریدا نقل مکان کرده‌اند.

منبع: روزنامه هفت صبح