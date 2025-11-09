باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره وضعیت منابع آبی کشور گفت: پش‌بینی می‌شد و از قبل اطلاع‌رسانی شده بود که پاییز امسال در کل کشور کم بارش و بی بارشی در تهران خواهد بود. ما رسماً و در عمل وارد ششمین سال پیاپی خشکسالی شده‌ایم که این انباشتگی سال‌های خشکسالی آثار خود را در سال ششم بیشتر از سال‌های پیش نشان می‌دهد.

او افزود: متأسفانه حجم آب آبی که در بسیاری از سدها، به ویژه سد‌های تهران وجود دارد، بسیار ناچیز است و برای عبور پایدار از ماه‌های پیش رو وضعیت شکننده‌ای دارد. به همین دلیل ما مجبوریم به سراغ روش‌های مختلفی برای مدیریت مصرف برویم.

بزرگ‌زاده ادامه داد: هم اکنون مصرف آب تهران متوسط روزانه‌اش حدود ۳۳ و نیم متر مکعب در ثانیه است که حدود ۱۶ متر مکعب از آن از منابع آب زیرزمینی و حدود ۱۷ و نیم متر مکعب از منابع آب سطحی تأمین می‌شود. ما از نظر تأمین منابع حدود سه متر مکعب در ثانیه یعنی حدود ۱۰ درصد کم داریم که این ۱۰ درصد را باید به روش‌های مختلف تأمین کنیم.

سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: روش اصلی که ما باید برای تأمین این ۱۰ درصد دنبال کنیم، مدیریت مصرف است. البته ما کار‌هایی مثل مدیریت فشار هم داریم که به خدمت شهروندان محترم اعلام می‌کنیم. این مدیریت فشار را قبلاً اطلاع‌رسانی کرده بودیم و در فرمایشات آقای وزیر نیز اشاره شده است.

او افزود: ما از حدود ۱۲ شب تا نزدیکای صبح که مردم در ساعات آسایش و خواب هستند، معمولاً فشار آب را کم می‌کنیم تا فرصتی برای آبگیری مخازن شهری ایجاد کنیم که در طول روز به کمک ما بیایند.

بزرگ‌زاده گفت: اگر برنامه‌های سختگیرانه‌تری در خصوص ایجاد محدودیت در مصارف در روز‌های آتی بخواهیم در مناطق مختلف اعمال کنیم، حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد تا شهروندان بتوانند امور خود را تنظیم کنند.