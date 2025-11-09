سخنگوی صنعت آب گفت: اگر برنامه‌های سختگیرانه‌تری در خصوص ایجاد محدودیت در مصارف در روز‌های آتی بخواهیم در مناطق مختلف اعمال کنیم، حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد تا شهروندان بتوانند امور خود را تنظیم کنند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره وضعیت منابع آبی کشور گفت: پش‌بینی می‌شد و از قبل اطلاع‌رسانی شده بود که پاییز امسال در کل کشور کم بارش و بی بارشی در تهران خواهد بود. ما رسماً و در عمل وارد ششمین سال پیاپی خشکسالی شده‌ایم که این انباشتگی سال‌های خشکسالی آثار خود را در سال ششم بیشتر از سال‌های پیش نشان می‌دهد. 

او افزود: متأسفانه حجم آب آبی که در بسیاری از سدها، به ویژه سد‌های تهران وجود دارد، بسیار ناچیز است و برای عبور پایدار از ماه‌های پیش رو وضعیت شکننده‌ای دارد. به همین دلیل ما مجبوریم به سراغ روش‌های مختلفی برای مدیریت مصرف برویم. 

بزرگ‌زاده ادامه داد: هم اکنون مصرف آب تهران متوسط روزانه‌اش حدود ۳۳ و نیم متر مکعب در ثانیه است که حدود ۱۶ متر مکعب از آن از منابع آب زیرزمینی و حدود ۱۷ و نیم متر مکعب از منابع آب سطحی تأمین می‌شود. ما از نظر تأمین منابع حدود سه متر مکعب در ثانیه یعنی حدود ۱۰ درصد کم داریم که این ۱۰ درصد را باید به روش‌های مختلف تأمین کنیم. 

سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: روش اصلی که ما باید برای تأمین این ۱۰ درصد دنبال کنیم، مدیریت مصرف است. البته ما کار‌هایی مثل مدیریت فشار هم داریم که به خدمت شهروندان محترم اعلام می‌کنیم. این مدیریت فشار را قبلاً اطلاع‌رسانی کرده بودیم و در فرمایشات آقای وزیر نیز اشاره شده است. 

او افزود: ما از حدود ۱۲ شب تا نزدیکای صبح که مردم در ساعات آسایش و خواب هستند، معمولاً فشار آب را کم می‌کنیم تا فرصتی برای آبگیری مخازن شهری ایجاد کنیم که در طول روز به کمک ما بیایند. 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بابا آب داد دیگه شعار مانیست بابا جان داد بابا جان داد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همه افغانی ها رو از کشور بیرون کنید باور کنید خیلی آب مصرف میکنن به دلیل خباثت آب خیلی زیادی مصرف میکنند از قصد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دلیل خشک شدن سدهای کشور مصرف ۲۰ میلیون اتباعی است که در کشور روزانه حدود۰ ۲۰ میلیارد لیتر مصرف دارند
تاکید میکنم روزانه ۲۰ میلیارد لیتر
فقط برای تولید هر قرص نان ۱۵۰ لیتر آب صرف میشود
شستشو
استحمام
نوشیدن
و سایر میوه جات و اقلام خوراکی هم حساب بشه
متوجه خواهید شد که هر نفر در خوش بینانه ترین حالت حداقل هزار لیتر در روز مصرف آب داره
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اخراج اتباع مجاز و غیر مجاز در سریع ترین زمان ممکن مطالبه ملی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مسئولین خودشون به خواب زدن چه کسی پشت اخراج نکردن افغانی ها است هرکسی با هر مسئولیتی که باشد خائن به ایران است ودر پیشگاه مردم باید در آینده پاسخگو باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باید مدیریت شود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همش بخاطر ۱۰ درصد میخواهید این کارها رو انجام بدهید؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شاید نیمه شب کسی حمام بخواد بره یا دست به آب اونوقت باید تاوان بی عرضگی و بی مدیریتی شماها رو مردم بدن؟ چرا کشورهای همسایه این مشکلات رو ندارن
۰
۴
پاسخ دادن
