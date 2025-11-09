باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی به مناسبت چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور ما نیازمند بازآفرینی روح تعاون و انفاق، تعمیق دینداری، پاسداشت آداب، آئین‌ها و سبک زندگی ایرانی - اسلامی و نیز تقویت روح همدلی در میان همه اقوام و مذاهب در سرنوشت مشترک و ساختن آینده بهتر است. این بلوغ فرهنگی جز در سایه وفاق ملی به معنای درک متقابل آحاد ملت از مشترکات تاریخی‌ایمانی و انسانی خود تحقق نخواهد یافت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی، فرصتی مناسب برای بازخوانی نقش فرهنگ در تحکیم جمهوری اسلامی ایران و تقویت همبستگی ملت بزرگ ما است. چهار دهه تلاش اندیشمندان و نخبگان فرهنگی در این در عرصه مهم فرهنگ عمومی، سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر اعتلای فرهنگ و تحقق جامعه‌ای متوازن، دیندار، اخلاق‌مدار و پیشرو بوده است.

فرهنگ عمومی بنیاد هویت ملی در مسیر پیشرفت و عدالت و مایه استحکام اجتماعی است. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور ما نیازمند بازآفرینی روح تعاون و انفاق، تعمیق دینداری، پاسداشت آداب، آئین‌ها و سبک زندگی ایرانی - اسلامی و نیز تقویت روح همدلی در میان همه اقوام و مذاهب در سرنوشت مشترک و ساختن آینده بهتر است.

جامعه‌ای که بر پایه فرهنگ گفت‌و‌گو، احترام متقابل، مسئولیت‌پذیری شهروندی و انصاف اجتماعی باشد، همواره بالنده و پایدار بوده و بستری پایدار برای افزایش اعتماد عمومی و انسجام ملی می‌شود.

این پایداری و بلوغ فرهنگی جز در سایه وفاق ملی به معنای درک متقابل آحاد ملت از مشترکات تاریخی‌ایمانی و انسانی خود تحقق نخواهد یافت. وفاق ملی در واقع حاصل هم‌افزایی عقل و تجربه جمعی و پشتوانه‌ای برای تصمیم‌سازی درست و عبور از چالش‌های اجتماعی و اقلیمی است. این همگرایی فرهنگی زمینه‌ساز رشد متوازن ایران انقلابی و اسلامی است.

از این رهگذر، فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است. از تقویت دینداری جامعه اسلامی و ایرانی تا بهبود فرهنگ شهروندی و پاسداشت محیط‌زیست، از ارتقای سبک زندگی سالم و ایرانی - اسلامی تا تحکیم بنیان خانواده و از هم‌افزایی برای عبور از چالش‌های اقلیمی تا افزایش سرمایه اجتماعی نظام، همه در گرو ارتقای فرهنگی عمومی و ایمان به سرنوشت مشترک ملت است.

اینجانب ضمن قدردانی از زحمات صادقانه اعضای شورای فرهنگ عمومی، بر اهمیت استمرار وفاق ملی به عنوان راهبردی اساسی جهت تعالی و انسجام ایران عزیز تأکید دارم و باور دارم به یاری خدا و همدلی مردم آینده فرهنگی کشور سرشار از امید، عدالت و پیشرفت خواهد بود.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران