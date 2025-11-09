رئیس جمهور گفت: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است، از تقویت دینداری تا بهبود فرهنگ شهروندی و پاسداشت محیط‌زیست، همه در گرو ارتقای فرهنگی عمومی و ایمان به سرنوشت مشترک ملت است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی به مناسبت چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور ما نیازمند بازآفرینی روح تعاون و انفاق، تعمیق دینداری، پاسداشت آداب، آئین‌ها و سبک زندگی ایرانی - اسلامی و نیز تقویت روح همدلی در میان همه اقوام و مذاهب در سرنوشت مشترک و ساختن آینده بهتر است. این بلوغ فرهنگی جز در سایه وفاق ملی به معنای درک متقابل آحاد ملت از مشترکات تاریخی‌ایمانی و انسانی خود تحقق نخواهد یافت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی، فرصتی مناسب برای بازخوانی نقش فرهنگ در تحکیم جمهوری اسلامی ایران و تقویت همبستگی ملت بزرگ ما است. چهار دهه تلاش اندیشمندان و نخبگان فرهنگی در این در عرصه مهم فرهنگ عمومی، سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر اعتلای فرهنگ و تحقق جامعه‌ای متوازن، دیندار، اخلاق‌مدار و پیشرو بوده است.

فرهنگ عمومی بنیاد هویت ملی در مسیر پیشرفت و عدالت و مایه استحکام اجتماعی است. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور ما نیازمند بازآفرینی روح تعاون و انفاق، تعمیق دینداری، پاسداشت آداب، آئین‌ها و سبک زندگی ایرانی - اسلامی و نیز تقویت روح همدلی در میان همه اقوام و مذاهب در سرنوشت مشترک و ساختن آینده بهتر است.

جامعه‌ای که بر پایه فرهنگ گفت‌و‌گو، احترام متقابل، مسئولیت‌پذیری شهروندی و انصاف اجتماعی باشد، همواره بالنده و پایدار بوده و بستری پایدار برای افزایش اعتماد عمومی و انسجام ملی می‌شود.

این پایداری و بلوغ فرهنگی جز در سایه وفاق ملی به معنای درک متقابل آحاد ملت از مشترکات تاریخی‌ایمانی و انسانی خود تحقق نخواهد یافت. وفاق ملی در واقع حاصل هم‌افزایی عقل و تجربه جمعی و پشتوانه‌ای برای تصمیم‌سازی درست و عبور از چالش‌های اجتماعی و اقلیمی است. این همگرایی فرهنگی زمینه‌ساز رشد متوازن ایران انقلابی و اسلامی است.

از این رهگذر، فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است. از تقویت دینداری جامعه اسلامی و ایرانی تا بهبود فرهنگ شهروندی و پاسداشت محیط‌زیست، از ارتقای سبک زندگی سالم و ایرانی - اسلامی تا تحکیم بنیان خانواده و از هم‌افزایی برای عبور از چالش‌های اقلیمی تا افزایش سرمایه اجتماعی نظام، همه در گرو ارتقای فرهنگی عمومی و ایمان به سرنوشت مشترک ملت است.

اینجانب ضمن قدردانی از زحمات صادقانه اعضای شورای فرهنگ عمومی، بر اهمیت استمرار وفاق ملی به عنوان راهبردی اساسی جهت تعالی و انسجام ایران عزیز تأکید دارم و باور دارم به یاری خدا و همدلی مردم آینده فرهنگی کشور سرشار از امید، عدالت و پیشرفت خواهد بود.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۹
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۸:۲۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
واقعن دکتره؟؟؟؟؟؟
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
وقتی خودت نمیدونی و فقط به کارشناسان رجوع میکنی همین میشه.یکی نبود بهش بگه اگه کارشناسی گفت به چپ برو و یکی گفت به راست حرف کدوم رو گوش میدی؟الان معلق موندن نتیجه همینه.
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خودش شاید از همه بیشتر برای تموم شدن ۴ سالش مشتاقه
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
این حرفا رو ولش کن یه کتی راه برو عشق کنیم
۲
۶
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۶:۴۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ی سر جنگلهای شمال برید زباله پر هست فرهنگ هر هفته 8 ساعت بنزین بسوزنی جاده چالوس و برگردی فقط تو ایرانه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آقا این آیفون ما چی شد؟
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
فقط خوشم میاد از اونایی که به این رای دادن حالا مثل چی پشیمونن و مثل چی دنبال یه لقمن نونن
۵
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اون دنبال ی لقمه نان مثل تو افغان زاده هست که تازه دارند بتو شناسنامه میدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اینو خوب اومدی،
Germany
ناشناس
۱۶:۵۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
هر کدومشونم رای میاوردن، اوضاع فعلی فرق چندانی نداشت عزیز، مشکل جای دیگریست
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۵:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
متخصص گفتار درمانی
۵
۱۶
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۵:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
کدوم فرهنگ کدوم ظهور
۲
۲۰
پاسخ دادن
