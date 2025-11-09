باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا عارف در بیست و دومین جلسه شورای عالی مسکن که وزرای راه و شهرسازی، نیرو و امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت، رئیس کل بانک مرکزی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاههای امر حضور داشتند، با اشاره به برنامه دولت برای تامین مسکن نیروهای مسلح، کارگران، روستاییان و آموزش و پرورش در کنار اولویت جدی مسکن حمایتی اقشار آسیبپذیر و دهکهای کم درآمد افزود: همه ارکان ذیربط موظف به اجرا و تامین منابع مالی تکمیل و بهرهبرداری واحدهای حمایتی مسکونی در دولت چهاردهم هستند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در راستای ساخت مسکن محرومین و اقشار آسیب پذیر با کمک کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط، افزود: تامین مسکن روستاییان، محرومین و اقشار آسیب پذیر با جدیت دنبال شود چراکه مسکن و اشتغال از مهمترین عوامل مهاجرت روستاییان به حومه شهرها است.
عارف بر ضرورت تمرکززدایی و در اختیار قرار دادن امکانات و مسئولیتها به ویژه در حوزه ساخت مسکن به استانداریها تاکید کرد و ادامه داد: اولویت اول دولت در سال جاری ساخت مدارس و پس از آن مسکن حمایتی روستاییان و اقشار کم درآمد است که باید بخشی از منابع با پیشنهادهای استانداران از طریق مسئولیت اجتماعی و یا مولدسازی دیده شود.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه برنامه و باور دولت بر این مبنا است که اداره همه امور استانها به استانداران و تشکیلات استانی داده شود، افزود: باید اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود.
وی تصریح کرد: حداقل ۱۰ درصد از بودجه مولدسازی استانها در هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت در اختیار مسکن حمایتی قرار گیرد.
عارف اهمیت ساخت مسکن خود مالکی را خاطرنشان ساخت و بیان کرد: باید فعالان بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن را رها نکرده و کمکهای لازم به آنان داده شود.
همچنین در بیست و دومین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از وضعیت بازار مسکن و پیشرفت پروژههای حمایتی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد که طبق این گزارش در دولت چهاردهم ۵۱ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است و برای ۱۴۱ هزار واحد نیز تا پایان سال جاری برنامهریزیها و اقدامات لازم انجام شده است.
سازمان برنامه و بودجه نیز در گزارشی منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و بهرهبرداری ۸۵۴ هزار واحد واحد حمایتی مسکونی برای پروژههای مسکن شهری و متقاضیان دهکهای کم درآمد را ارائه کرد.
در ادامه نیز برنامه تامین مالی تکمیل و بهرهبرداری واحدهای حمایتی مسکونی در تعهد دولت (۸۵۴ هزار واحد) و تکالیف دستگاههای اجرایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز بررسی و مصوب شد.
همچنین در این جلسه برخی از استانداران در ارتباط ویدئو کنفرانسی به بیان مسائل و مشکلات خود در زمینه ساخت مسکن شهری و روستایی پرداختند.
منبع: ریاست جمهوری