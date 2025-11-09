معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تامین مسکن به ویژه اقشار آسیب‌پذیر اولویت اصلی دولت پس از تامین و بهبود معیشت مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا عارف در بیست و دومین جلسه شورای عالی مسکن که وزرای راه و شهرسازی، نیرو و امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت، رئیس کل بانک مرکزی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با اشاره به برنامه دولت برای تامین مسکن نیروهای مسلح، کارگران، روستاییان و آموزش و پرورش در کنار اولویت جدی مسکن حمایتی اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های کم درآمد افزود: همه ارکان ذیربط موظف به اجرا و تامین منابع مالی تکمیل و بهره‌برداری واحدهای حمایتی مسکونی در دولت چهاردهم هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در راستای ساخت مسکن محرومین و اقشار آسیب پذیر با کمک کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط، افزود: تامین مسکن روستاییان، محرومین و اقشار آسیب پذیر با جدیت دنبال شود چراکه مسکن و اشتغال از مهم‌ترین عوامل مهاجرت روستاییان به حومه شهرها است.

عارف بر ضرورت تمرکززدایی و در اختیار قرار دادن امکانات و مسئولیت‌ها به ویژه در حوزه ساخت مسکن به استانداری‌ها تاکید کرد و ادامه داد: اولویت  اول دولت در سال جاری ساخت مدارس و پس از آن مسکن حمایتی روستاییان و اقشار کم درآمد است که باید بخشی از منابع با پیشنهادهای استانداران از طریق مسئولیت اجتماعی و یا مولدسازی دیده شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه برنامه و باور دولت بر این مبنا است که اداره همه امور استان‌ها به استانداران و تشکیلات استانی داده شود، افزود: باید اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود.

وی تصریح کرد: حداقل ۱۰ درصد از بودجه مولدسازی استان‌ها در هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار مسکن حمایتی قرار گیرد.

عارف اهمیت ساخت مسکن خود مالکی را خاطرنشان ساخت و بیان کرد: باید فعالان بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن را رها نکرده و کمک‌های لازم به آنان داده شود.

همچنین در بیست و دومین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از وضعیت بازار مسکن و پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد که طبق این گزارش در دولت چهاردهم ۵۱ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است و برای ۱۴۱ هزار واحد نیز تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم انجام شده است.

سازمان برنامه و بودجه نیز در گزارشی منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری ۸۵۴ هزار واحد واحد حمایتی مسکونی  برای پروژه‌های مسکن شهری و متقاضیان دهک‌های کم درآمد را ارائه کرد.

در ادامه نیز برنامه تامین مالی تکمیل و بهره‌برداری واحدهای حمایتی مسکونی در تعهد دولت (۸۵۴ هزار واحد) و تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز بررسی و مصوب شد.

همچنین در این جلسه برخی از استانداران در ارتباط ویدئو کنفرانسی به بیان مسائل و مشکلات خود در زمینه ساخت مسکن شهری و روستایی پرداختند.

منبع: ریاست جمهوری 

برچسب ها: محمدرضا عارف ، مسکن
خبرهای مرتبط
کاهش هزینه‌های قرارداد اجاره برای مستأجران از طریق سامانه «خودنویس»
متوسط اجاره‌بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۴۵۰ هزار تومان رسید
حذف واسطه‌های غیر رسمی از طریق سامانه خودنویس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
آمادگی ایران برای هرگونه مساعدت جهت برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
آخرین اخبار
امکان ثبت ارزش شمش طلا به عنوان سرمایه خارجی فراهم شد
قائم‌پناه: کوچک‌سازی دولت از دستور کار خارج نشده است
انصاری: روش‌های اصولی برای اجرای قانون اساسی وجود ندارد
گزارش وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن/ تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی
آمادگی ایران برای هرگونه مساعدت جهت برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان
خطیب‌زاده: ایران هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده است
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند