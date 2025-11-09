رئیس جمهور در نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: به مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، باور دارم که وقتی هدف را کلی و بزرگ تعریف کنیم، تحقق آن اگر غیرممکن نشود، سخت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین نشست «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» پیش از ظهر امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، پس از توضیحات معاون حقوقی رئیس جمهور درباره دستورات جلسه، دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، گزارش مبسوطی از عملکرد یک ساله این هیئت ارائه کرد.

در ادامه جلسه گزارشی از تهیه و تصویب شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی بر مبنای منشور حقوق شهروندی ارائه شد. بر این اساس شاخص‌های عمومی و تخصصی برای ۳۵ دستگاه اجرایی تدوین شده که پس از ابلاغ رئیس جمهور، به عنوان رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، لازم‌الاجرا بوده و واحد‌های حقوقی این دستگاه‌ها مسئول ارزیابی کیفیت اجرا و ارائه گزارش آن هستند.

پیگیری و ارزیابی واحد‌های حقوقی دستگاه‌ها به نوعی ضمانت اجرای این شاخص‌ها محسوب می‌شود و گزارش‌های تهیه شده هر شش ماه یکبار به معاونت حقوقی و سالی یکبار به سازمان اداری و استخدامی ارائه می‌شوند و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای اصول قانون اساسی خواهند بود.

در ادامه این جلسه رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر نگاهی به اصول قانون اساسی و کیفیت اجرای آنها بیاندازیم، خواهیم دید که خود دستگاه‌های دولتی یکی از ناقضان اصلی این اصول و متخلفین در اجرای آنها هستند، اظهار داشت: به مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، باور دارم که وقتی هدف را کلی و بزرگ تعریف کنیم، تحقق آن اگر غیرممکن نشود، سخت خواهد شد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه به جای گسترده کردن مأموریت‌های دستگاه‌ها، بهتر است آنها را اولویت‌بندی کرده و برای اجرا مهلت زمانی تعیین کنیم، افزود: نکته مهم در زمینه اولویت‌بندی و تعیین بازه زمانی اجرا، مشورت و مشارکت مجریان، صاحبان فرآیند و مردم است. اگر می‌خواهیم قانون یا تصمیمی را به شکل صحیح و به موقع اجرا کنیم، باید آن را با مشورت مجریان، صاحبان فرآیند و جمعیت هدف تهیه و تدوین کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: پس از تدوین و تصویب تصمیمات و مقررات و تعریف بازه زمانی تحقق اهداف آنها، باید علاوه بر تعیین ناظر کلی که در این فقره واحد‌های حقوقی در نظر گرفته شده‌اند، مرجعی نیز مشخص شود که تخلفات موردی از سوی مراجعین و صاحبان فرآیند به آن اعلام و مورد رسیدگی قرار گیرد.

پزشکیان با اشاره به آمار نارضایتی مردم از خدمات دستگاه‌ها که در نظرسنجی‌های پیش از سفر‌های استانی دولت در هر استان انجام می‌شود، گفت: تاکید بنده این است که در گام اول حتی سراغ زیر مجموعه‌های دیگر قوا و ارگان‌های حاکمیتی هم نرویم و کار پیگیری شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی را از همین قوه مجریه که به طور کامل تحت نظر و اداره خودمان است، آغاز کنیم.

برچسب ها: قانون اساسی ، رئیس جمهوری
خبرهای مرتبط
رئیس‌جمهور همراه با ملی‌پوشان فوتبال کشورمان پا به توپ شد
پزشکیان: ساختار آموزش کشور را متحول می‌کنیم تا پایه‌های اقتصاد دانش‌بنیان تقویت شود
پزشکیان: پروژه‌های آب و برق باید مبتنی بر دانش روز و پیش‌بینی آینده تکمیل شوند
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت صابر کاظمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ریاست جمهوری برای شما مصداق همان سنگ بزرگ است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
موقع انتخابات از این صحبت ها نبود
حالا که نمی توانی سکوت کنی بهتر است تا با هر جمله و کلمه ۹۲ میلیون نفر رو ناراحت کنی
۰
۰
پاسخ دادن
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
آمادگی ایران برای هرگونه مساعدت جهت برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
آخرین اخبار
امکان ثبت ارزش شمش طلا به عنوان سرمایه خارجی فراهم شد
قائم‌پناه: کوچک‌سازی دولت از دستور کار خارج نشده است
انصاری: روش‌های اصولی برای اجرای قانون اساسی وجود ندارد
گزارش وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن/ تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی
آمادگی ایران برای هرگونه مساعدت جهت برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان
خطیب‌زاده: ایران هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده است
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند