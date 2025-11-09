مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: اجازه نمی‌دهیم که هیچ پروژه‌ای بدون تاییده و استاندارد به بهره‌برداری برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مجید کیانپور مدیر عامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص ارزیابی های صورت گرفته برای پروژه های نهضت ملی مسکن  اظهار داشت: این شرکت به عنوان یک پزشک متخصص فعالیت می‌کند و تنها پس از بررسی خاک و بررسی بخش‌های مختلف مشکلات را دستگاه ها اعلام می کنیم.

وی ادامه داد:یک پزشک متخصص، بیمار به ما مراجعه می‌کند و بر اساس شرح حال او، یک سری آزمایشات را تجویز می‌کنیم. بیمار این آزمایش‌ها را به آزمایشگاه تشخیص طبی می‌برد و نمونه‌هایی از او گرفته می‌شود. پس از تحلیل نمونه‌ها، نتایج به ما ارائه می‌شود و ما بر اساس آن، شرح حال بیمار را در قالب نتایج آزمایش‌ها اعلام می‌کنیم. در واقع، ما فقط برگه آزمایش را به پزشک متخصص ارائه می‌دهیم و این وظیفه ذاتی دستگاه نظارت و مهندس مشاور است.

وی ادامه داد: تا به امروز ۵میلیون و ۳۰۰ هزار فقره آزمایش انجام شده و از این تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار فقره مربوط به مسکن است.

او در خصوص مشکل پروژه مسکونی که به دلیل عدم تاییده آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مجبور به بازسازی دوباره شد گفت:این پروژه مربوط به بانک مسکن است و در سال‌های گذشته ساخته شده است. پروژه در قالب مسکن حمایتی و فارغ از بخش مسکن مهر طراحی شده است. قرار بود بانک مسکن به این پروژه تسهیلات پرداخت کند و به همین منظور، آزمایشگاه به بررسی وضعیت آن پروژه دعوت شد.

کیانپور توضیح داد: ما هنگامی که به بررسی پروژه پرداختیم، متوجه شدیم که در برخی قسمت‌ها به دلیل اینکه ساختمان‌ها روی خاک دستی ساخته شده‌اند، مشکلاتی وجود دارد. همچنین، پروژه‌های نهضت ملی مسکن ما از خاک‌های دستی ساخته نشده‌اند. در مورد این پروژه خاص، باید اشاره کنیم که این پروژه یک پروژه بخش خصوصی بود که قصد دریافت تسهیلات را داشت.

وی افزود: برای این پروژه، قرار بر این بود که یک بررسی فنی انجام شود. یکی از مشکلات اصلی این بود که شبکه فاضلاب در این پروژه وجود نداشت. به ما گفته شد که به دلیل ساخت بر روی خاک دستی، این پروژه دچار مشکلاتی است. ما پس از بررسی، پاسخ دستور کارهایی که مشاور داده بود را ارائه کردیم.

او یادآور شد: قرار بر این شد که اگر بخواهند از این پروژه استفاده کنند، به جای ایجاد چاه جذبی برای فاضلاب، شبکه فاضلاب شهری را اجرا کنند و به هیچ وجه چاه جذبی انجام نشود. همچنین، به این نکته اشاره شد که ممکن است برخی از مسکن‌ها کیفیت خوبی داشته باشند و در عین حال، ممکن است عکس این موضوع نیز صادق باشد. این موضوع به دستگاه نظارتی که در آن زمان بر روی پروژه نظارت کرده است، بستگی دارد.

وی ادامه داد:تا زمانی که پروژه‌ای استاندارد نباشد و تمامی تأسیسات و خدمات آن مهیا و آماده نشود، نمی‌توان آن را در اختیار بهره‌برداران قرار داد.

 

