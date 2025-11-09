مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: اجازه نمی‌دهیم که هیچ پروژه‌ای بدون تاییده و استاندارد به بهره‌برداری برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مجید کیانپور مدیر عامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص ارزیابی های صورت گرفته برای پروژه های نهضت ملی مسکن  اظهار داشت: این شرکت به عنوان یک پزشک متخصص فعالیت می‌کند و تنها پس از بررسی خاک و بررسی بخش‌های مختلف مشکلات را دستگاه ها اعلام می کنیم.

وی ادامه داد:یک پزشک متخصص، بیمار به ما مراجعه می‌کند و بر اساس شرح حال او، یک سری آزمایشات را تجویز می‌کنیم. بیمار این آزمایش‌ها را به آزمایشگاه تشخیص طبی می‌برد و نمونه‌هایی از او گرفته می‌شود. پس از تحلیل نمونه‌ها، نتایج به ما ارائه می‌شود و ما بر اساس آن، شرح حال بیمار را در قالب نتایج آزمایش‌ها اعلام می‌کنیم. در واقع، ما فقط برگه آزمایش را به پزشک متخصص ارائه می‌دهیم و این وظیفه ذاتی دستگاه نظارت و مهندس مشاور است.

وی ادامه داد: تا به امروز ۵میلیون و ۳۰۰ هزار فقره آزمایش انجام شده و از این تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار فقره مربوط به مسکن است.

او در خصوص مشکل پروژه مسکونی که به دلیل عدم تاییده آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مجبور به بازسازی دوباره شد گفت:این پروژه مربوط به بانک مسکن است و در سال‌های گذشته ساخته شده است. پروژه در قالب مسکن حمایتی و فارغ از بخش مسکن مهر طراحی شده است. قرار بود بانک مسکن به این پروژه تسهیلات پرداخت کند و به همین منظور، آزمایشگاه به بررسی وضعیت آن پروژه دعوت شد.

کیانپور توضیح داد: ما هنگامی که به بررسی پروژه پرداختیم، متوجه شدیم که در برخی قسمت‌ها به دلیل اینکه ساختمان‌ها روی خاک دستی ساخته شده‌اند، مشکلاتی وجود دارد. همچنین، پروژه‌های نهضت ملی مسکن ما از خاک‌های دستی ساخته نشده‌اند. در مورد این پروژه خاص، باید اشاره کنیم که این پروژه یک پروژه بخش خصوصی بود که قصد دریافت تسهیلات را داشت.

وی افزود: برای این پروژه، قرار بر این بود که یک بررسی فنی انجام شود. یکی از مشکلات اصلی این بود که شبکه فاضلاب در این پروژه وجود نداشت. به ما گفته شد که به دلیل ساخت بر روی خاک دستی، این پروژه دچار مشکلاتی است. ما پس از بررسی، پاسخ دستور کارهایی که مشاور داده بود را ارائه کردیم.

او یادآور شد: قرار بر این شد که اگر بخواهند از این پروژه استفاده کنند، به جای ایجاد چاه جذبی برای فاضلاب، شبکه فاضلاب شهری را اجرا کنند و به هیچ وجه چاه جذبی انجام نشود. همچنین، به این نکته اشاره شد که ممکن است برخی از مسکن‌ها کیفیت خوبی داشته باشند و در عین حال، ممکن است عکس این موضوع نیز صادق باشد. این موضوع به دستگاه نظارتی که در آن زمان بر روی پروژه نظارت کرده است، بستگی دارد.

وی ادامه داد:تا زمانی که پروژه‌ای استاندارد نباشد و تمامی تأسیسات و خدمات آن مهیا و آماده نشود، نمی‌توان آن را در اختیار بهره‌برداران قرار داد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت وساز
خبرهای مرتبط
نیاز سالانه وزارت راه و شهرسازی ۸۲۹ همت منابع مالی است/ تحقق ترانزیت ۲۰ میلیون تنی در سال نخست برنامه+فیلم
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اسراف در تخصیص زمین ممنوع + فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
اجرای مقررات ملی ساختمان برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است
کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت راه برای تسریع در پرداخت تسهیلات تشکیل می‌شود
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
راه اندازی «قطار کامل» تا یک ماه آینده
فراخوان برای خودرو‌های ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا/ تولید روزانه ۲هزار دستگاه خودرو در کشور
معامله کاغذی طلا تخلف است؛ کالا را فیزیکی تحویل بگیرید!+فیلم
دامنه نوسان محدود؛ سرعت‌گیر یا تسهیل‌کننده معاملات؟+ فیلم
نیاز سالانه وزارت راه و شهرسازی ۸۲۹ همت منابع مالی است/ تحقق ترانزیت ۲۰ میلیون تنی در سال نخست برنامه+فیلم
پرواز‌های لوفت هانزا زیر ذره بین سازمان هواپیمایی می‌رود
نیاز سالانه ۸۲۹ همت منابع مالی برای اجرای برنامه هفتم در وزارت راه و شهرسازی
توسعه سامانه نوین آبیاری راهی برای گذر از خشکسالی و کمبود آب در بخش کشاورزی
سرانجام بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت چه شد؟+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۹ آبان ماه
آخرین اخبار
غلظت آلاینده‌ها در کلان‌شهر‌ها تا پایان هفته افزایش می‌یابد
باغداران تعجیل در برداشت میوه را در دستور کار قرار دهند
نحوه فروش سهام سهامداران بانک آینده در دستور کار هیات گزیر
روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم وارد می‌شود
بازار سرمایه ایران یکی از ارزنده‌تدین بازارهای دنیاست/ تحول مناطق آزاد در حال اجرا
فرآیند گزیر بانک آینده چه تاثیری بر کنترل تورم و رشد نقدینگی میتواند داشته باشد؟
برای تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده باید سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند
تعصبی نسبت به اعداد حجم مبنا و دامنه نوسان نداریم+ فیلم
سرانجام بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت چه شد؟+ فیلم
علت مسدود شدن دسترسی اشخاص با سفارشات فروش پرحجم و خارج از ضوابط بورس اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۹ آبان ماه
بهبود عدالت مالیاتی از طریق اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی
۲۷ هزار تن گوشت قرمز تنظیم بازار امسال وارد کشور شد
کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی قابل اجرا نیست+ فیلم
وزیر نفت: فعلاً برنامه‌ای برای تغییر سهمیه و قیمت بنزین وجود ندارد
نخستین محموله شمش طلای سرمایه‌گذار خارجی در بورس کالا معامله شد
تحقق ۶۷.۸ درصد اهداف برنامه هفتم در همان سال نخست+ فیلم
۳۷ هزار سامانه خورشیدی کوچک مقیاس در کشور/ عدم خاموشی در روستا‌ها
فراخوان برای خودرو‌های ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا/ تولید روزانه ۲هزار دستگاه خودرو در کشور
آغاز توزیع ۱۹۰۰ تن مرغ منجمد در استان تهران
کاهش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی بارش نسبت به دوره نرمال
برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب عرضه می‌شود
برنامه اقدام ۱۰۰ محله بحرانی و حاد کشور تدوین می‌شود
بومی سازی ۷۰ درصد از تجهیزات پارس جنوبی
طرح‌های جدید در پیش نویس بودجه ۱۴۰۵ آورده نشود
راه‌اندازی بازار پساب برای اولین بار در بورس انرژی / سهم معاملات برق در بازار به ۴۸ درصد رسید
راه اندازی «قطار کامل» تا یک ماه آینده
جمع‌آوری ۳.۳ میلیارد مترمکعب گازهای مشعل / تولید روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین
نیاز سالانه وزارت راه و شهرسازی ۸۲۹ همت منابع مالی است/ تحقق ترانزیت ۲۰ میلیون تنی در سال نخست برنامه+فیلم
پرواز‌های لوفت هانزا زیر ذره بین سازمان هواپیمایی می‌رود