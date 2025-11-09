باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - مدیر سوگواره نمایشی کوچه بنی هاشم در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این سوگواره از ۱۶ آبان ماه در خیابان ۷۵ متری عمار یاسر آغاز شده است، افزود: سوگواره کوچههای بنی هاشم تا سوم آذر هر شب دایر است و علاقه مندان میتوانند از آدرس www. Mohebinzeinab.ir بلیت رایگان تهیه کنند.
سید محمد روحانی با اشاره به اینکه این سوگواره چهار صحنه نمایش دارد، گفت: این نمایش وقایع صدر اسلام و روزهای پس از رحلت پیامبر را روایت میکند و در کنار این نمایش ها، غرفه فرهنگی و یادواره دفاع مقدس ۱۲ روزه هم بر پا شده است.
او، شعار اصلی سوگواره کوچههای بنی هاشم را «فاطمه ام المقاومه» ذکر کرد.