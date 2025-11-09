باشگاه خبرنگاران جوان - «سعید خطیب زاده» در راس یک هیات متشکل از پژوهشگران ارشد کشورمان به ژاپن سفر کرد و ضمن ملاقات با مقامات رسمی، با روسای اندیشکده‌های برجسته ژاپن شامل موسسه اقتصاد‌های انرژی ژاپن (JIME)، موسسه مطالعات خاورمیانه ژاپن (MEIJ)، موسسه اقتصاد‌های در حال توسعه جترو (IDE)، موسسه ژئواکونومی (IOG) و بنیاد صلح ساساکاوا (SPF) دیدار و در میزگرد‌های مشترک با محققان این اندیشکده‌ها حضور یافت.

سخنرانی در جمع محققین، صاحبان رسانه ها، نمایندگان بخش خصوصی و دیپلمات‌های خارجی در محل بنیاد صلح ساساکاوا یکی از برنامه‌های مهم این سفر بود.

خطیب زاده همچنین در نشست اختصاصی با سی تن از روسا و محققان برجسته اندیشکده‌ها و تحلیلگران ارشد رسانه‌های ژاپنی، در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو به گفت‌و‌گو و تبادل نظر با آنها پرداخت.

معاون وزیر خارجه کشورمان در جریان این نشست‌ها به ارزیابی آخرین تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و نیز دوجانبه پرداخت و گفت: نمی‌شود حملات تجاوزکارانه و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی که بصورت هماهنگ شده با آمریکا، آن‌‍ هم در میانه مذاکرات، به دست مدعی دروغین دیپلماسی صورت گرفت را نادیده گرفت.

او افزود آنچه که آنها از حمله تجاوزکارانه، به دست نیاوردند را هرگز نمی‌توانند از طریق سیاسی بدست آورند.

رییس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی تاکید کرد که مقابله عزتمندانه نیرو‌های دفاعی و اتحاد بی سابقه مردم ایران، تمامی گزاره‌های معیوبی که دهه‌ها رژیم صهیونیستی و ایران ستیزان آن‌را تبلیغ می‌کردند را باطل کرد.

خطیب زاده اضافه کرد: در شرایط عدم اعتماد فعلی، مقام معظم رهبری چارچوب‌ها را به طور جامع ترسیم کرده‌اند و در همان مسیر حرکت خواهیم کرد، اما بدانند که نتیجه هرگز تسلیم نخواهد بود.

وی گفت: ما هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده‌ایم، اما این ما نیستیم که باید حسن نیت خود را ثابت کنیم.

معاون وزیر خارحه کشورمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن به اصطلاح ساز و کار پس گشت، از نظر حقوقی، سیاسی و راهبردی یک خطای جدی بود که هم هم اصل و هم آثار آن غیر قانونی است و تنها آنها را بی اعتبار و از مدار دیپلماسی خارج کرده است.

او تاکید کرد که از نظر موازین حقوقی، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان رسیده است و ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد و دو عضو دائم شورای امنیت که بر این امر صحه گذاشته‌اند، صدای جامعه بین المللی هستند.

رییس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی گفت: از هیچ احتمالی در آینده غافل نیستیم و در دفاع قدرتمندانه از حاکمیت ملی و مردم ایران مصمم هستیم. وی نتیجه گرفت باید بر سلطه طلبی و قلدرمآبی در روابط بین المللی از طریق همکاری در چارچوب‌های چندجانبه فائق بیاییم.

خطیب زاده همچنین در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه «ان اچ کی» ژاپن، در پاسخ به سوالات خبرنگار ارشد این شبکه، ضمن تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای پاسداری از منافع و حقوق خود در چارچوب‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری گفت: اگر آمریکا با اراده واقعی برای دستیابی به توافق از موضعی برابر وارد شود، با احترام سخن بگوید و از توهماتی که در ذهن دارد دست بردارد، همه چیز قابل تحقق خواهد بود.

