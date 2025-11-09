باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که در مجله سلامت، جمعیت و تغذیه منتشر شده است، نشان می‌دهد که OBS - وضعیتی که با میل ناگهانی و مکرر به ادرار کردن، که گاهی اوقات با بی‌اختیاری ادرار همراه است - مشخص می‌شود، به طور قابل توجهی بر کیفیت زندگی تأثیر می‌گذارد و با افزایش سن، به ویژه در زنان، شایع‌تر می‌شود.

محققان داده‌های بیش از ۲۳۰۰۰ آمریکایی زیر ۶۵ سال را که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ در نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه (NHANES) شرکت کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. آنها پایبندی آنها به رژیم غذایی مدیترانه‌ای، سرشار از سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات، غلات کامل، ماهی و روغن زیتون را ارزیابی کردند و این را با شیوع OBS مقایسه کردند.

نتایج نشان داد که هرچه امتیاز پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه‌ای بالاتر باشد، میزان OBS کمتر است. حتی پس از تعدیل عواملی مانند سن، جنس، وزن، درآمد، تحصیلات، بیماری‌های مزمن و عادات ناسالم، خطر ابتلا به مثانه بیش‌فعال در بین شرکت‌کنندگانی که بیشترین پایبندی را به برنامه غذایی داشتند، در مقایسه با افرادی که رژیم غذایی نامتعادل‌تری داشتند، ۱۷ درصد کمتر بود.

محققان همچنین خاطرنشان کردند که رابطه بین رژیم غذایی و خطر ابتلا کاملاً خطی نیست و تأثیر رژیم غذایی در افراد با درآمد کمتر، بارزتر است.

آنها اظهار داشتند که با توجه به محدودیت‌های درمان‌های دارویی، مداخلات غذایی می‌تواند رویکردی کم‌هزینه و پایدار برای پیشگیری و درمان علائم مثانه بیش‌فعال باشد.

منبع: gazeta.press