فرمانده انتظامی شهرستان آمل از کشف ۱۵ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ کارآگاه مجید باقری جامخانه گفت:ماموران پلیس آگاهی این شهرستان در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و برای بررسی بیشتردستور توقیف آنرا صادر کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو یک تن و ۵۰۰ کیلو گرم چوب جنگلی قاچاق کشف و پس از بررسی انبار و کارگاه چوب بری ۱۴ تن چوب جنگلی از نوع راش کشف و متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

سرهنگ باقری با بیان اینکه کارشناسان ارزش چوب‌های کشف شده را ۷ میلیارد ریال برآورد کردند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه مورد مشابه بلافاصله مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند

برچسب ها: چوب قاچاق ، منابع طبیعی
خبرهای مرتبط
دستگیری متهم سابقه‌دار عامل قطع درختان جنگل الیمالات
شناسایی عامل قاچاق چوب گردو در شهرستان نور
دستگیری و بازداشت موقت قاچاقچیان حرفه‌ای قطع درختان هیرکانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استاد اسحاقی، یادگار نغمه‌های ماندگار موسیقی مازندران
۸۵ درصد از مزارع کشت مجدد برنج در بابل برداشت شد
کشف ۱۵ و نیم تن چوب قاچاق جنگلی در آمل
شروع طوفانی گلفام و صدرنشینی شوکاشور در لیگ یک والیبال کشور + فیلم
هشدار افزایش دما و خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران
تساوی وارش نوشهر در روز پراشتباه داوری + فیلم
کنترل ناوگان عمومی در محور‌های مازندران ادامه دارد
آغاز برداشت سویا در گلوگاه همزمان با اعلام قیمت تضمینی دولت
قضاوت داور بابلسری در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز متوقف شد
آخرین اخبار
کشف ۱۵ و نیم تن چوب قاچاق جنگلی در آمل
کنترل ناوگان عمومی در محور‌های مازندران ادامه دارد
استاد اسحاقی، یادگار نغمه‌های ماندگار موسیقی مازندران
شروع طوفانی گلفام و صدرنشینی شوکاشور در لیگ یک والیبال کشور + فیلم
تساوی وارش نوشهر در روز پراشتباه داوری + فیلم
فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز متوقف شد
قضاوت داور بابلسری در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
۸۵ درصد از مزارع کشت مجدد برنج در بابل برداشت شد
آغاز برداشت سویا در گلوگاه همزمان با اعلام قیمت تضمینی دولت
هشدار افزایش دما و خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران