فرمانده انتظامی شهرستان آمل از کشف ۱۵ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ کارآگاه مجید باقری جامخانه گفت:ماموران پلیس آگاهی این شهرستان در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و برای بررسی بیشتردستور توقیف آنرا صادر کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو یک تن و ۵۰۰ کیلو گرم چوب جنگلی قاچاق کشف و پس از بررسی انبار و کارگاه چوب بری ۱۴ تن چوب جنگلی از نوع راش کشف و متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

سرهنگ باقری با بیان اینکه کارشناسان ارزش چوب‌های کشف شده را ۷ میلیارد ریال برآورد کردند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه مورد مشابه بلافاصله مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند