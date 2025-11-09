کرملین اعلام کرد روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای پایبند است، اما در صورت انجام آزمایش از سوی سایر کشورها، اقدام مشابهی انجام خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه به تعهد خود برای ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است، اما هشدار داد که اگر کشور‌های دیگر چنین آزمایش‌هایی انجام دهند، مسکو برابری را حفظ خواهد کرد. 

سخنگوی کرملین به پاول زاروبین، روزنامه‌نگار روسی گفت که نه مسکو و نه پکن سلاح‌های هسته‌ای آزمایش نمی‌کنند و پکن همچنان به ممنوعیت چنین آزمایش‌هایی متعهد است.

پسکوف با تعریف برابری هسته‌ای به عنوان «مهم‌ترین مؤلفه معماری امنیت جهانی زمان ما»، گفت: «اگر کشور دیگری این کار را انجام دهد، ما نیز برای حفظ برابری موظف به انجام این کار خواهیم بود.»

اظهارات او در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ده روز پیش اعلام کرد که به وزارت دفاع دستور داده است به دلیل «برنامه‌های آزمایشی سایر کشورها»، آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای واشنگتن را «فوراً» آغاز کند. این در حالی است که آمریکا از سال ۱۹۹۲ آزمایش هسته‌ای انجام نداده است. سه روز بعد، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز گفت که کره شمالی تنها کشوری نیست که سلاح‌های هسته‌ای را آزمایش می‌کند و ادعا کرد که روسیه و چین نیز در حال آزمایش آن هستند.

در واکنش به اظهارات ترامپ، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هفته گذشته به مقامات امنیتی خود دستور داد تا اطلاعاتی در مورد این موضوع جمع‌آوری کرده و پیشنهاد‌هایی را در مورد احتمال این آزمایش‌ها تهیه کنند.

شایان ذکر است که روسیه آخرین بار در سال ۱۹۹۰، زمانی که هنوز بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، آزمایش هسته‌ای انجام داد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آزمایش هسته‌ای ، کرملین ، روسیه
خبرهای مرتبط
لاوروف: دستور پوتین درباره آزمایش‌های هسته‌ای در حال اجرا است
زاخارووا: روسیه به محدودیت‌های جدید ویزای اتحادیه اروپا پاسخ خواهد داد
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
آخرین اخبار
صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای سومین روز لغو گسترده پرواز‌ها آماده می‌شوند
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»