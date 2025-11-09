باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه به تعهد خود برای ممنوعیت آزمایش سلاحهای هستهای متعهد است، اما هشدار داد که اگر کشورهای دیگر چنین آزمایشهایی انجام دهند، مسکو برابری را حفظ خواهد کرد.
سخنگوی کرملین به پاول زاروبین، روزنامهنگار روسی گفت که نه مسکو و نه پکن سلاحهای هستهای آزمایش نمیکنند و پکن همچنان به ممنوعیت چنین آزمایشهایی متعهد است.
پسکوف با تعریف برابری هستهای به عنوان «مهمترین مؤلفه معماری امنیت جهانی زمان ما»، گفت: «اگر کشور دیگری این کار را انجام دهد، ما نیز برای حفظ برابری موظف به انجام این کار خواهیم بود.»
اظهارات او در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ده روز پیش اعلام کرد که به وزارت دفاع دستور داده است به دلیل «برنامههای آزمایشی سایر کشورها»، آزمایشهای سلاحهای هستهای واشنگتن را «فوراً» آغاز کند. این در حالی است که آمریکا از سال ۱۹۹۲ آزمایش هستهای انجام نداده است. سه روز بعد، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبهای با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه خبری سیبیاس نیوز گفت که کره شمالی تنها کشوری نیست که سلاحهای هستهای را آزمایش میکند و ادعا کرد که روسیه و چین نیز در حال آزمایش آن هستند.
در واکنش به اظهارات ترامپ، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هفته گذشته به مقامات امنیتی خود دستور داد تا اطلاعاتی در مورد این موضوع جمعآوری کرده و پیشنهادهایی را در مورد احتمال این آزمایشها تهیه کنند.
شایان ذکر است که روسیه آخرین بار در سال ۱۹۹۰، زمانی که هنوز بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، آزمایش هستهای انجام داد.
منبع: آناتولی